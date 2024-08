Xiaomi descarta el botón para deshabilitar los anuncios en las apps de sistema

Xiaomi planea reducir la presencia de aplicaciones presintaladas en sus dispositivos, una novedad que no acompañará de un botón específico para retirar los anuncios en el sistema con un solo clic. La compañía china busca mejorar la experiencia de usuarios en sus dispositivos móviles y para ellos reducirálas páginas de entrada de contenido y las aplicaciones que llegan preinstaladas y no aportan gran cosa, también conocidas como 'bloatware'. Este cambio forma parte de "la reoptimización de la estrategia de negocio" que actualmente está haciendo Xiaomi y que se podrá comprobar con sus próximos móviles insignia. Sin embargo, no introducirá un botón específico en la configuración para desactivar los anuncios que se muestran en las aplicaciones de sistema, como ha compartido con el portal especializado Android Authority. A principios de julio, este mismo portal anticipó los trabajos que Xiaomi estaba haciendo con este botón, que se ubicaría en el apartado 'Anuncios en las aplicaciones de sistema', dentro de los ajustes de configuración. Con él, se iba a facilitar la forma de desactivar los anuncios, ya que actualmente requiere desactivarlos aplicación por aplicación así como deshabilitar de la app MSA la aparición de notificaciones. Al ser preguntado al respecto, Xiaomi ha confirmado que finalmente no ofrecerá el mencionado botón. "Nuestra filosofía es realizar cambios que sean fácilmente accesibles y beneficiosos para todos nuestros usuarios, por lo que actualmente no tenemos previsto añadir un botón que, siendo realistas, solo una pequeña cantidad de usuarios descubriría y utilizaría", ha expresado en el comunicado enviado al medio citado.

