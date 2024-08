Previa del Alemania - España

La selección española masculina de balonmano afrontará este viernes (16.00 horas) un duelo vital para sus aspiraciones a estar en los cuartos de final del torneo de los Juegos Olímpicos de París cuando se mide a la siempre exigente y dura Alemania, frente a la que no debe tropezar si no quiere complicarse sus opciones. El Grupo B de la competición está siendo de extrema igualdad y ya sus seis componentes han perdido al menos un partido. También los 'Hispanos', que cayeron en su segundo choque ante Suecia y que están igualados con un balance de 2-1 a Croacia, Eslovenia y precisamente su siguiente rival, que es la que marcha líder, con los suecos con 1-2 y Japón con todo derrotas. Al combinado que dirige Jordi Ribera le restan tan sólo dos encuentros, el de este viernes y ante la también competitiva Croacia, frente a los que sabe que si saca el triunfo le permitirán acabar en un primer puesto que ahora mismo podría tener un 'regalo envenenado' con un cruce ante la anfitriona Francia, que ha arrancado muy mal sus Juegos y que incluso está fuera de los cuartos en la actualidad. El actual bronce olímpico no falló en su tercer partido ante los japoneses (37-33), sumando una victoria con la que enmendó la derrota ante Suecia (26-29), un revés del que espera haber aprendido y corregido cosas de cara a un choque de máxima exigencia sobre todo en lo físico y que exigirá la perfección en los dos lados de la pista, sobre todo a la hora de atacar el siempre duro 6-0 germano. Esto como es habitual requerirá de paciencia y del buen hacer de la pizarra de Jordi Ribera para encontrar buenas opciones en el muro defensivo de un rival que es seguramente uno de los grandes 'enemigos' de la historia de los Hispanos, que en sus últimos enfrentamientos han sido capaces de imponerse, con victoria muy ajustada (28-27) hace tres años en Tokyo 2020. El combinado germano que dirige el islandés Alfred Gislason concluyó cuarto el pasado Europeo en el que era anfitrión, pero sufrió para conseguir el billete para estos Juegos Olímpicos, solventado con una victoria ante Austria (34-31) en el partido decisivo de su Preolímpico. El central Juri Knorr y el pivote Johannes Golla son algunos de sus mejores valores. "Sabemos que el partido es muy importante porque, tal y como está el grupo, cada punto vale oro, y el 'goal-average' podría ser determinante. No podemos hablar de partido definitivo, pero sí que podríamos dar un paso importante de cara a futuro", señaló Imanol Garciandia en declaraciones facilitadas por la RFEBM. El lateral recordó que ya conocen muy bien a su rival, "un equipo difícil de enfrentar, muy físico, con un ritmo alto". "Tuvimos una experiencia parecida con Japón, muy exigente para nosotros, pero considero que hemos dado un paso adelante en nuestro juego. Confiamos plenamente en nuestras capacidades y va a ser un choque interesante porque jugamos dos estilos de balonmano muy diferentes", sentenció. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ALEMANIA: Spaeth (P), Wolff (P), Golla, Witzke, Heymann, Knorr, Koester, Uscins, Haefner, Dahmke, Mertens, Steiner, Grgic y Kohlbacher. ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P); Álex Dujshebaev, Tarrafeta, Maqueda, Garciandia, Casado, Dani Dujshebaev, Aleix Gómez, Odriozola, Sánchez-Migallón, Dani Fernández, Serdio y Javi Rodríguez. --PABELLÓN: Arena Paris Sud 6. --HORA: 16.00.

