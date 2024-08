Más de un centenar de arrestos en una protesta en Londres tras el ataque en Southport

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este miércoles de que ha detenido a más de un centenar de personas que han participado en una protesta tras el reciente ataque con arma blanca en la ciudad Southport, en la que un adolescente de 17 años mató a tres niñas e hirió a otras ocho durante una clase de baile. "Más de 100 personas han sido arrestadas por delitos como desórdenes violentos, agresión a un trabajador de emergencias e incumplimiento de las condiciones de la protesta", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X en la que ha agregado que algunos agentes sufrieron heridas leves". Horas antes, la Policía había dicho que se habían violado las condiciones impuestas a la protesta. Los manifestantes han lanzado bengalas hacia las puertas de Downing Street, donde se encuentra la residencia del primer ministro británico, y hacia una estatua de Winston Churchill. Los asistentes coreaban frases como "salven a nuestros niños" y "detengan los barcos", mientras lanzaban objetos a los agentes, según ha informado BBC. Los mayores disturbios ocurrieron en el centro de Southport y se focalizaron también frente a la mezquita local, donde se incendiarion vehículos. Varias voces de la política británica han señalado al diputado populista Nigel Farage de azuzar las protestas al alimentar el bulo de que el ataque estaba relacionado con terrorismo. CARGOS DE HOMICIDIO Por otro lado, el atacante de Southport --cuya identidad no puede revelarse por su edad y que es de origen galés-- ha sido acusado de tres cargos de homicidio y diez de intento de asesinato, ya que otros ocho menores y dos adultos resultaron heridos. También se le acusa de poseer un objeto afilado. El sospechoso deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de la ciudad de Liverpool este jueves. "Recordamos a todos los interesados que el proceso penal contra el acusado está activo y que tiene derecho a un juicio justo. Es sumamente importante que no haya ningún tipo de informes, comentarios o intercambio de información en línea que pueda perjudicar de alguna manera estos procedimientos", ha declarado la fiscal adjunta del Servicio de la Fiscalía de la Corona de Mersey-Cheshire, Ursula Doyle. El ataque fue perpetrado en el centro comunitario Hart Space, donde se desarrollaba el Taller de Yoga y Danza Taylor Swift dirigido a menores de entre siete y once años de edad. De hecho, la artista estadounidense publicó el martes un comunicado en el que trasladaba su pésame por lo ocurrido. Un grupo de seguidores de la cantante estadounidense ha lanzado una iniciativa para recaudar fondos para colaborar en el coste de los funerales de las víctimas y dar apoyo a las familias. La iniciativa ha recaudado ya más de 287.000 libras (más de 340.000 euros).

Compartir nota: Guardar Nuevo