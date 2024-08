Irán asegura que la muerte de Haniye "no habría ocurrido sin la autorización y apoyo" de EEUU

El representante iraní ante Naciones Unidas, Amir Said Irwani, ha asegurado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la muerte del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, en un ataque achacado a Israel en Teherán "no habría ocurrido sin la autorización y apoyo" de Estados Unidos, país al que también ha acusado de "hacer oídos sordos" a la situación actual en la región. "No debe ignorarse la responsabilidad de Estados Unidos en este horrible crimen como aliado estratégico y principal apoyo del régimen israelí en la región. Esta acción no podría haberse producido sin la autorización y el apoyo de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos. La continuación de la agresión israelí amenaza la paz y la estabilidad de la región", ha expresado Irwani en su intervención, recogida por la agencia de noticias iraní Mehr. Tras ello, ha asegurado que el asesinato de Haniye sirve como "ejemplo de largas décadas del terrorismo" de Israel, que "ha atentado contra palestinos" tanto en Oriente Próximo como en el resto del mundo. De igual forma, ha considerado el ataque como una "grave violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU", así como de la "soberanía y seguridad" de Irán, por lo que ha pedido al Consejo una "acción inmediata y eficaz" y una condena tanto del ataque en Teherán como el ocurrido unas horas antes en Beirut, donde ha muerto el principal comandante del partido milicia chií libanés Hezbolá y 'número dos' de la organización, Fuad Shukr. "Los belicosos dirigentes de este régimen canalla han mostrado un desprecio absoluto por los principios y normas básicos del Derecho Internacional. Sus crímenes revelan una falta de compromiso con la paz y la estabilidad en la región y demuestran que pretenden intensificar y extender la guerra. Es imperativo que el régimen de ocupación responda plenamente de sus crímenes. No debe permitirse que este régimen eluda su responsabilidad por las violaciones y sus consecuencias", ha aseverado. Irwani también ha resaltado que Teherán ha advertido en numerosas ocasiones sobre las acciones de Israel en la región y que, a pesar de todo, que "siempre ha ejercido la máxima moderación". "Irán se reserva su derecho inherente a defenderse, de conformidad con el Derecho Internacional, para responder con decisión a este acto terrorista y criminal en el momento necesario y apropiado", ha añadido. Por último, ha acusado a Israel de intentar "perturbar el primer día del nuevo Gobierno" de Irán, cuyos objetivos son "fortalecer la paz y la estabilidad en la región".

