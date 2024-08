El jefe de la OEA pide al TPI imputar y emitir una orden de arresto contra Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha pedido este miércoles al Tribunal Penal Internacional (TPI) que impute al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que emita una orden de arresto en su contra por "premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior" en la represión de las protestas contra el chavismo. "Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte del Tribunal Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro. Es hora de la justicia", ha expresado Almagro en su cuenta de la red social X. En ese sentido, ha prometido que la OEA se hará cargo de hacer la solicitud de estos cargos, aunque no ha especificado cuáles, tras lo que ha añadido: "Por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad". Almagro ha realizado estas declaraciones en su intervención durante la celebración del Consejo Permanente de la OEA, que finalmente no ha logrado ponerse de acuerdo este miércoles para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) diesen la victoria Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude. La votación se ha saldado con 17 votos a favor, once abstenciones --entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia--, cero en contra y la ausencia de cinco países --entre ellos México y Venezuela--, si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto. El Consejo Permanente ha celebrado una reunión extraordinaria a petición de Ecuador respecto a la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con grandes disturbios que han dejado once manifestantes muertos y más de 1.000 detenidos.

