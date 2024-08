Descubren en Estados Unidos un retrato perdido de Andy Warhol a la cantante de Blondie, Debbie Harry

Un retrato de Andy Warhol a la cantante de Blondie, Debbie Harry, en 1985 ha sido descubierto en una zona rural de Delaware (Estados Unidos), según informa el medio americano 'Page Six'. El retrato de Harry --y un disco firmado con 10 imágenes de Warhol-- se creó en una de las primeras computadoras hogareñas cuando el artista era embajador de una empresa tecnológica actualmente desaparecida. Según el medio citado, hace casi 40 años, el famoso artista firmó como embajador de marca de la empresa tecnológica Commodore y creó un retrato del la cantante de 'Heart of Glass' en una computadora hogareña Amiga 1000 como parte de una promoción en el Lincoln Center. Según el Museo Warhol, según 'Page Six', el artista realizó posteriormente creaciones digitales en el ordenador de una lata de sopa Campbell, flores y 'El nacimiento de Venus' de Botticelli. Warhol tenía previsto distribuir las imágenes como obras de arte, según le dijo en su momento a la revista Amiga World, pero nunca lo hizo, según afirma el museo. La cantante, en sus memorias de 2019, describió cómo se hizo realidad su retrato. "Andy me llamó y me pidió que posara para un retrato que iba a crear en vivo, en el Lincoln Center, como promoción de la computadora Commodore Amiga. Fue un evento bastante asombroso", afirmó. Según desveló Harry, solo existen dos copias de este Warhol generado por ordenador y ella tenía una de ellas. Ahora se ha revelado la ubicación de la segunda. Durante casi 40 años estuvo expuesta en la casa del técnico digital de Commodore, Jeff Bruette, quien enseñó al artista a utilizar el ordenador.

