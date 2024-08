Carlos Alcaraz supera a Tommy Paul y está a un paso de la medalla

El tenista español Carlos Alcaraz se metió en la pelea por las medallas en los Juegos Olímpicos de París tras llevarse este jueves la victoria ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6(7) para clasificarse para las semifinales después de un partido que se llevó gracias a un 'break' en la primera manga, y el triunfo en el desempate de la segunda, donde estuvo con 'break' abajo y también tuvo que salvar una bola de set. El murciano se clasificó para la lucha final por el podio después de superar al norteamericano en un encuentro en el que sufrió en la segunda manga ante el gran nivel de su rival, y donde tuvo alguna duda con su derecha, pero que consiguió solventar gracias a su gran nivel de confianza y a que encontró golpes de genio en el momento adecuado, logrando su decimonovena victoria individual en sus últimos 20 partidos. Desde el primer momento, el estadounidense dejó claro que no iba a ser un partido fácil para el murciano, al que obligó a sacar su mejor versión. En el primer juego ya tuvo que salvar dos bolas de 'break' ante el gran inicio de Paul, noveno favorito y al que había derrotado hace unas semanas en Wimbledon, pero que dominaba con sus golpes ganadores y frustraba al exnúmero uno del mundo. Sin embargo, con sufrimiento, Alcaraz supo mantener la calma a la espera de que llegase su mejor tenis o un mínimo bajón en el juego del estadounidense. Este llegó en el sexto juego donde el de El Palmar aprovechó su opción para romper y coger una ventaja que consolidó exhibiendo un gran nivel al servicio, firmando cinco saques ganadores en el primer parcial, dos de ellos consecutivos para deshacerse de la presión de Paul, que llegó hasta el 40-40. Tras el juego en blanco de su rival, el campeón del último Roland Garros cerró el primer set sin problemas con su servicio. El segundo parcial tuvo un guión bastante diferente pese a que comenzó con Alcaraz presionando el saque de su rival. El estadounidense logró resistir el acoso del murciano y se llevó el primer juego de un partido que cambiaba su escenario con el 'break' a continuación sobre el saque del murciano. Paul presionaba a un Alcaraz que empezaba a no sentirse cómodo con su derecha, con la que acumulaba error tras error, pero que pese a ello pudo recuperar la desventaja, aunque no aprovechó su oportunidad. Las dudas en el murciano empezaron a aflorar conforme su rival parecía más y más cómodo en la Philippe Chatrier, gozando incluso de dos oportunidades de rotura que le podrían haber catapultado a un 4-0. El español supo aguantar este mal momento y mantuvo sus opciones hasta que el americano tuvo 5-3 y servicio. Alcaraz pudo presionar y, tras desperdiciar una bola de rotura, aprovechó a segunda con un espectacular 'drive' en carrera para superar al número 13 del mundo, que solo pudo mirar desde la red cómo la bola alcanzaba la línea de fondo y recuperaba el servicio. El murciano hizo bueno este golpe salvando de nuevo su servicio, pero su rival tampoco se descentró y llevó la manga a la 'muerte súbita'. Ahí, aunque el español logró una pequeña ventaja, la igualdad se mantuvo hasta el 5-5 y la primera bola de partido fue para él, bien salvada por el americano que consiguió incluso situarse con oportunidad de llevarse el set. Alcaraz volvió a tirar de calidad para salvarlo y finalmente pudo cerrar su billete a las semifinales donde jugará ante el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

