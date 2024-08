Actividad económica de Chile registra el primer aumento mensual desde febrero

(Bloomberg) -- La actividad económica de Chile registró en junio el primer aumento mensual desde febrero, mientras la economía lucha por salir del estancamiento sufrido el año pasado y los inversionistas analizan cuánto más pueden bajar las tasas de interés.

El Imacec, una aproximación del producto interno bruto, subió un 0,3% en junio frente a igual mes del año anterior, por encima de la mediana del 0,2% prevista en una encuesta de Bloomberg. Sin embargo, respecto al mismo mes del año pasado, el índice aumentó solo un 0,1%, muy inferior a la estimación del 1,5% de los analistas, informó el banco central el jueves.

El Banco Central de Chile está sopesando un crecimiento económico que se ha desacelerado desde principios de año y una inflación que ha subido por encima de la meta fijada. A última hora del miércoles, las autoridades monetarias interrumpieron su ciclo de flexibilización, al tiempo que señalaron que la actividad ha tenido un débil desempeño. Horas antes, el gobierno rebajó su proyección del producto interno bruto para 2024, aduciendo la debilidad en sectores con la excepción de la minería.

La actividad del sector minero creció un 1,7% en junio respecto al mes anterior, mientras que el comercio subió un 3,4%, según el banco central. Sin embargo, los servicios cayeron un 0,9%.

El banco central mantuvo las tasas de interés en un 5,75% el miércoles, e indicó que los costos de endeudamiento seguirán bajando durante el horizonte de política monetaria a un ritmo que dependerá de las perspectivas económicas y de la inflación. Al mismo tiempo, señaló que durante el primer semestre de este año las tasas acumularon la mayor parte de los recortes previstos para 2024.

