Netanyahu convoca una reunión del gabinete de seguridad tras la muerte de Haniye

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha convocado este miércoles una reunión del gabinete de seguridad para analizar las posibles amenazas surgidas a raíz de la muerte del hasta ahora líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque achacado a Israel y perpetrado en Teherán, la capital de Irán. La reunión llega después de que uno de los guardaespaldas de Haniye muriera también en el mismo ataque, que se produce un día después de que el Ejército israelí perpetrara un ataque contra un edificio en el sur de Beirut, la capital de Líbano, donde dice haber neutralizado al jefe militar el partido-milicia Hezbolá, Fuad Shukr. Este mismo miércoles, los ministros de Patrimonio y de la Diáspora de Israel, Amichay Eliyahu y Amichai Chikli, han asegurado que el mundo es "un poco mejor" ahora que Haniye ha muerto. Así, han expresado su satisfacción al respecto en varios mensajes difundidos a través de redes sociales. Chikli ha difundido una foto de Haniye en una asamblea en la que exigía la muerte de Israel y ha puntualizado que "hay que tener cuidado con lo que se desea". Aunque Hamás ha acusado a Israel de estar detrás de un ataque tendrá "grandes repercusiones" dado que lleva "la batalla a una nueva dimensión", tal y como ha explicado el grupo armado palestino, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado que Israel "no quiere una guerra, pero se prepara para cualquier posibilidad". De esta forma, Gallant se ha dirigido a los militares israelíes, al tiempo que ha destacado la importancia y el éxito del sistema de defensa 'Arrow', que ha demostrado "ser útil" a la hora de defender el país. Este mismo miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha asegurado que Washington "no estaba al tanto de este ataque" ni ha tenido nada que ver al respecto. "No tenemos nada que ver ni estábamos al tanto. Es difícil especular", ha aseverado durante una entrevista con el canal Channel News Asia durante una visita a Singapur. Blinken ha vuelto a recalcar que es "imperativo" que se logre un alto el fuego en la Franja de Gaza, que hace frente ya a casi diez meses de una ofensiva desencadenada a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre contra suelo israelí.

