Miki Oca: "Son unos Juegos Olímpicos, no hay partido fácil"

El seleccionador nacional femenino de waterpolo, Miki Oca, confía en el trabajo que están realizando con el objetivo de "seguir avanzando" en los Juegos Olímpicos, donde confirmaron este miércoles que "no hay partido fácil" tras sufrir en el triunfo sobre Grecia. "Ha ido todo el partido muy igualado hasta la última parte que hemos conseguido coger una diferencia de tres goles. Ya sabemos que Grecia es un equipo que te puede complicar mucho la vida, que te puede ganar, que tiene argumentos para ello. Un partido que teníamos difícil pero lo hemos sacado adelante. En ese sentido, satisfechos", dijo en la zona mixta tras el encuentro. Oca, pendiente de la prensa y de saludar a la reina Letizia Ortiz, quien asistió al encuentro en el Centro Acuático, confió en seguir creciendo y buscar el pleno ante Italia. "Que venga la reina a vernos me parece estupendo. El último partido contra Italia va a ser muy duro, tiene opciones de ganarnos, tenemos que prepararnos bien. De momento no vemos los cruces", afirmó. "Son unos Juegos Olímpicos, no hay partido fácil. Todos los partidos son muy complicados. Este es el tercero, nos quedan muchos por delante, y en esos es lo que tenemos que seguir trabajando, en seguir avanzando en la competición", añadió un Miki Oca que vuelve a tener a las 'Guerreras del Agua' como favoritas en un gran torneo.

