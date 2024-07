Miércoles, 31 de julio de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Hamás confirma la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en un ataque, atribuido a Israel, en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. "El hermano líder, mártir combatiente Ismail Haniyeh, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada traicionera sionista en su residencia en Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní", confirmó el grupo en un comunicado. Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado ningún ataque en Teherán, ni la muerte de Haniyeh, quien acudió ayer en la capital iraní a la investidura del nuevo presidente del país, Masoud Pezeshkian.

ISRAEL LÍBANO

Israel confirma haber matado al comandante de Hizbulá Fuad Shukr en ataque en Beirut

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó haber matado en el bombardeo en Beirut al comandante de Hizbulá Fuad Shukr, "el jefe militar de mayor rango" del grupo chií libanés y asesor cercano del líder de la organización Hasán Nasrallah. "En una operación de asesinato selectivo, aviones de combate atacaron Beirut, mataron a Fuad Shukr "Sayyid Muhsan", el comandante militar de mayor rango de la organización terrorista Hizbulá y responsable de la formación estratégica de la organización", confirmó un comunicado castrense.

LÍBANO ISRAEL

Al menos un muerto y 68 heridos en el ataque israelí contra un edificio en Beirut

Beirut (EFE).- Al menos una mujer murió y 68 personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico, por el ataque lanzado este martes por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, un importante bastión del grupo chií Hizbulá, informaron diversas fuentes. La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de una mujer muerta y un número indeterminado de heridos que fueron trasladados a tres hospitales de la capital libanesa, mientras que una fuente cercana a Hizbulá confirmó a EFE que al menos 68 personas sufrieron heridas.

LÍBANO ISRAEL

La ONU insiste en que "no existe una solución militar" tras el ataque de Israel en Beirut

Beirut (EFE).- La coordinadora especial de la ONU en el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, insistió este martes tras el ataque de Israel contra el principal bastión del grupo chií libanés Hizbulá que "no existe una solución militar" a las hostilidades iniciadas entre ambas partes tras el estallido de la guerra en Gaza. "La coordinadora especial subraya una vez más que no existe una solución militar y pide a Israel y al Líbano que provechen todas las vías diplomáticas para lograr el retorno al cese de las hostilidades", dijo Hennis-Plasschaert en un escueto comunicado tras el ataque que mató a un importante comandante de Hizbulá en Beirut. Asimismo, la responsable de la ONU manifestó que "está profundamente preocupada por el ataque de esta noche, reivindicado por Israel, en el suburbio meridional densamente poblado de Beirut, que causó múltiples víctimas civiles".

VENEZUELA ELECCIONES

El Centro Carter considera que las elecciones de Venezuela no fueron democráticas

Caracas (EFE).- El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó este martes que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática". "El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela", manifestó el Centro Carter en un comunicado. La organización destacó que el ente comicial, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que "constituye una grave violación de los principios electorales".

VENEZUELA CRISIS

Suben a 11 los muertos en Venezuela en protestas contra resultado electoral del CNE, dice ONG

Caracas (EFE).- Al menos 11 personas fallecieron el lunes en Venezuela en el marco de las protestas desatadas en rechazo al resultado oficial de las elecciones presidenciales del domingo, según cuatro organizaciones no gubernamentales, cifra que casi duplica la ofrecida más temprano por Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país. Del total, cinco fueron "asesinadas" en Caracas, dos en el estado Zulia (noroeste), dos en Yaracuy (oeste), una en Aragua (norte) y otra en Táchira (oeste), y dos de ellas eran menores de edad, de 15 y 16 años, indicaron Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea y Laboratorio de Paz en una rueda de prensa.

VENEZUELA CRISIS

El Gobierno de Venezuela rompe relaciones con Perú por "desconocer la voluntad del pueblo"

Caracas (EFE).- El Gobierno de Venezuela rompió este martes relaciones diplomáticas con Perú al considerar que "desconocen la voluntad" del pueblo venezolano, luego de que la Administración de la nación andina decidiera reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño. "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú, sobre la base del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961", informó el canciller venezolano, Yván Gil, en su cuenta de X. El funcionario indicó que se vieron "obligados" a tomar esta decisión tras las "temerarias" declaraciones de su homólogo peruano, Javier González-Olaechea, que, considera, "desconocen la voluntad del pueblo venezolano" y la Constitución, una afirmación que rechazan miles de venezolanos y gran parte de la comunidad internacional.

VENEZUELA ELECCIONES

González Urrutia afirma que obtuvo más de ocho millones de votos en las presidenciales

Caracas (EFE).- El candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, aseguró este martes que al finalizar el escrutinio de las actas de las presidenciales del domingo, se demostrará que ganó las elecciones con mas de ocho millones de votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria al oficialista Nicolás Maduro con -aseguró el ente- 5.150.092 sufragios. "Recuerden bien esta cifra: cuando cuenten las actas, este servidor va a tener mas de ocho millones de votos, y con esa cifra vamos a reiniciar la reconstrucción de Venezuela", sostuvo el abanderado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) durante una manifestación en Caracas, rodeado de miles de simpatizantes que lo recibieron al grito de "presidente". El exembajador insistió en que los resultados de la votación son conocidos porque ya la oposición tiene en su poder más del 80 % de las actas, que ha subido escaneadas a una página web (www.ganovzla.com), donde los ciudadanos, con su número de cédula, pueden comprobar la correspondiente a su mesa de votación.

VENEZUELA CRISIS

Costa Rica ofrece asilo a los venezolanos María Corina Machado y Edmundo González

San José (EFE).- El Gobierno de Costa Rica ofreció este martes asilo político al aspirante presidencial venezolano Edmundo González y a la líder de la oposición María Corina Machado tras conocer que hay órdenes de captura contra ellos. "Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de captura y de arresto en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por mi medio el Gobierno de la República anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio, en Costa Rica tanto a María Corina Machado como a Edmundo González", afirmó el canciller, Arnoldo André, en un video distribuido a los medios. El canciller hizo extensivo el ofrecimiento a "todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas".

VENEZUELA ELECCIONES

Biden y Lula coinciden en que Venezuela debe publicar de inmediato las actas de votación

Washington/Brasilia (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron este martes por teléfono sobre la crisis en Venezuela tras las elecciones del domingo y coincidieron en que el ente electoral venezolano debe publicar cuanto antes las actas de votación. "Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de los votos en los centros de votación", detalló la Casa Blanca en un comunicado. Asimismo, los mandatarios compartieron la perspectiva de que las elecciones venezolanas "representan un momento crítico para la democracia" en el continente y se "comprometieron a seguir en estrecha coordinación sobre este tema".

IRAK ATAQUE

Ataque con drones al sur de Bagdad tuvo como objetivo a la milicia iraquí Kataib Hizbulá

Bagdad (EFE).- Un ataque con drones que este martes dejó al menos cuatro muertos y siete heridos en la zona de Jurf al Sajar, al sur de Bagdad, tuvo como objetivo dos patrullas de la poderosa milicia proiraní Kataib Hizbulá, responsable de decenas de acciones contra posiciones de EE.UU. en Irak y el sur de Israel. La agrupación paramilitar Multitud Popular, que forma parte de las Fuerzas Armadas iraquíes y está integrada por Kataib Hizbulá, indicó en un comunicado que dos patrullas de esta milicia "fueron objetivo de misiles lanzados desde drones", sin aportar más detalles ni atribuir la acción. El ataque se produjo sobre las 21:30 hora local (18:30 GMT), de acuerdo con la nota, que apuntó sin ofrecer cifras que la explosión "dejó numerosos mártires y causó heridas a otras personas".

EEUU ELECCIONES

Kamala Harris manda mensaje a Trump: "Si tienes algo que decirme, dímelo en la cara"

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos y precandidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, hizo un llamado al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) a enfrentarla en un debate presidencial, este martes durante un evento electoral de campaña en Atlanta, en el estado clave de Georgia. "El impulso en esta carrera está cambiando y hay señales de que Donald Trump lo está sintiendo (...) Espero que reconsideres reunirte conmigo en el escenario del debate, porque, como dice el refrán: si tienes algo que decirme, dímelo en la cara", espetó Harris frente a una audiencia de 10.000 personas en un estadio abarrotado y entregado. Trump ha mostrado sus dudas sobre la celebración del segundo debate presidencial previsto para el 10 de septiembre, por lo que la candidata demócrata usó el escenario del recinto de la Universidad Estatal de Georgia para ejercer presión sobre el exmandatario.EFE

