Maduro pide movilización popular frente a "una arremetida internacional" de EEUU y de la "extrema derecha"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido este martes una gran movilización popular frente a "una arremetida internacional" liderada por Estados Unidos y la "extrema derecha fascista", y ha convocado una manifestación que tendrá lugar el próximo sábado como respuesta a las protestas masivas de la oposición en rechazo de los resultados de las elecciones presidenciales del país, en las que el mandatario se ha impuesto con un polémico 51 por ciento. "A partir de hoy y todos los días que están por venir, hay dos acciones que cumplir: patrullaje militar y policial y el pueblo movilizado en las calles todos los días. Convoco en primer lugar a la calma, nervios de acero y máxima movilización. El sábado nos vemos en una gran movilización, invito a todos los credos para que se sumen en oración por la paz", ha expresado Maduro a sus seguidores desde el Palacio de Miraflores, según ha publicado la cadena de televisión Globovisión. Tras ello, ha asegurado que la jornada anterior se enfrentaron a "un ataque criminal", en referencia a los disturbios antichavistas y durante los que se derribaron numerosas estatuas del expresidente Hugo Chávez, y que "más del 70 por ciento" de los detenidos se encontraban "drogados, armados y vinculados a Vente Venezuela (oposición)" MADURO CARGA CONTRA GONZÁLEZ Y MACHADO Además, ha advertido de que el país está "enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira", tras lo que ha pedido procesar a la líder opositora María Corina Machado y al candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia. "No va a haber impunidad ante la vorágine criminal terrorista. Hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, no puede ser que se ataque al pueblo", ha aseverado, según el portal de noticias Efecto Cocuyo. De igual forma, Maduro ha acusado a González de ser un agente de la CIA desde los años 80 y de participar "en los escuadrones de la muerte en El Salvador" como funcionario de la Embajada venezolana en el país, tras lo que le ha retado a encontrarse con él en Miraflores. "González Urrutia es el nuevo (Juan) Guaidó --opositor que se autoproclamó presidente del país--. Aquí lo espero en Miraflores. ¡Venga por mí! Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde", ha exclamado Maduro ante la multitud. Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales públicos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. Las protestas contra Maduro ya se han saldado con al menos once fallecidos, dos de ellos menores de edad, según ha denunciado la ONG de Derechos Humanos Foro Penal.

