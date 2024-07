La dupla Jaime Canalejo-Javier García se mete en la final de dos sin timonel

La pareja de remeros españoles integrada por Jaime Canalejo y Javier García estarán en la lucha por las medallas en la modalidad de dos sin timonel del remo de los Juegos Olímpicos de París, después de finalizar terceros en sus semifinales, mientras que Dennis Carracedo y Caetano Horta, en doble scull ligero, y Aina Cid y Esther Briz, en dos sin timonel, lucharán por el diploma olímpico. Canalejo y García cogieron el relevo de Aleix García y Rodrigo Conde y abrieron otra posibilidad de medalla para España --hace 40 años que no se logra-- al avanzar este miércoles a la final de dos sin timonel. La pareja española finalizó tercera en sus semifinales y este viernes (11.30) lucharán por los metales en las aguas de Vaires-sur-Marne. Tras una semana de muy buenas sensaciones, Canalejo y García remaron con mucho control en semifinales, sin centrarse demasiado en la velocidad, o al meno no tanto como en no perder comba demasiado pronto. De hecho, remaron cuatro segundos más lentos (06:32.28) que en la ronda anterior, aunque manteniendo a raya a la pareja sudafricana, que quedó cuarta. Los dos primeros puestos parecían tener nombre incluso antes del inicio de la prueba, con mucha superioridad de Suiza, segunda (06:32.18), y Croacia, primera (06:29.98), las dos grandes potencias mundiales en esta modalidad. En la jornada de este miércoles también compitieron otras dos embarcaciones españolas, aunque no con la misma suerte. También en dos sin timonel, Aina Cid y Esther Briz acabaron quintas su semifinal, por lo que competirán en la Final B, en la que tendrán que ser primeras o segundas para ser diploma olímpico. Igual que Dennis Carracedo y Caetano Horta, en doble scull ligero, que han sido cuartos en una prueba en la que se descolgaron al final.

