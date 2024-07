La Casa Blanca afirma que "no hay señales" de que una escalada en Oriente Próximo sea "inminente"

La Casa Blanca ha afirmado que "no hay señales" de que una escalada en Oriente Próximo sea "inminente" después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado que su líder, Ismail Haniye, ha muerto en un ataque achacado a Israel y perpetrado en la capital de Irán, Teherán. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha explicado en una rueda de prensa que "no pueden ser muy optimistas al respecto" y ha afirmado que Estados Unidos está "preocupada por la escalada" en la región, si bien ha dicho que no puede confirmar ni verificar lo ocurrido en Teherán. "Es demasiado pronto para saber qué significarán estos informes para el acuerdo de alto el fuego (en la Franja de Gaza)", ha explicado, agregando que el presidente estadounidense, Joe Biden, ya ha sido informado de los últimos acontecimientos. Sus palabras se producen después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, haya dicho en una entrevista con el canal de noticias CNA desde Manila que Estados Unidos no ha estado involucrado en el ataque y haya reiterado la importancia de un alto el fuego en Gaza. El ataque contra Haniye, perpetrado sobre las 2.00 de la madrugada (hora local), ha sido llevado a cabo con un misil guiado lanzado desde fuera del país. Las autoridades de Irán han declarado tres días de luto y el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha prometido un "duro castigo" por su muerte.

