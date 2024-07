El judoca Tristani Mosakhlishvili luchará por las medallas en -90kg en París

El judoca español Tristani Mosakhlishvili se ha metido en las semifinales del torneo judo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en la categoría de -90kg, tras vencer en cuartos de final al brasileño Rafael Macedo por un 'waza-ari', mientras que la española Ai Tsunoda cayó derrotada en el duelo de cuartos, en -70kg, ante la croata Barbara Matic y buscará el bronce vía repesca. El español comenzó el duelo de cuartos siendo muy agresivo y durante el primer minuto estuvo a punto de lograr un 'waza-ari'. Un tónica que se mantuvo durante el desarrollo del combate, aunque el primer punto para el español no llegaría hasta a falta de 40 segundos, cuando un contraataque le dio un 'waza-ari'. Una victoria que mete al español en la lucha por las medallas. En semifinales, Mosakhlishvili se medirá al número uno del ránking mundial, el georgiano Lasha Bekauri a partir de las 16.00 horas. Previamente, Mosakhlishvili consiguió vencer en los octavos de final al número cuatro del ránking mundial, el judoca de Kirguistán Erlan Sherov, gracias a un 'ippon' concedido por 'kazure-kesa-gatame' en el que el árbitro finalizó la cuenta de 20 segundos. Antes, el español había superado en el debut al judoca de Tayikistán Komronshokh Ustopiriyon gracias a un 'wasa-ari'. Por su parte, Ai Tsunoda no pudo vencer en su combate de cuartos de final a la doble campeona del mundo y número uno del mundo, Barbara Matic. Un duelo marcado por los 'shidos' recibidos por la española que acabaron siendo a la croata la victoria en el 'punto de oro', por causa de la tercera penalización. Una derrota que no acaba con las aspiraciones de medalla de Tsunoda, que participará en la repesca durante la tarde para acceder a la lucha por el bronce. Antes, la española había accedido a cuartos de final tras vencer en su debut a la eslovena Anka Pogacnik gracias a un 'wasa-ari' logrado a falta de un minuto para el final. Un combate en el que Tsunoda fue superior a su rival desde el inicio.

