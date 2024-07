EEUU anuncia sanciones contra cinco personas y siete entidades por facilitar la adquisición de drones iraníes

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra cinco personas y siete entidades con sede en Irán, China y Hong Kong a las que acusa de facilitar la adquisición de misiles y vehículos aéreos no tripulados iraníes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha indicado que las personas designadas adquieren componentes como acelerómetros y giroscopios que sirven como piezas clave para el programa de misiles balísticos y drones de Irán, que se utilizan en Oriente Próximo y Ucrania. Las personas sancionadas son el ciudadano iraní Sayed Ali Seraj Hashemi, empleado de compañía 'Beijing Shiny Nights Technology Development' (Beijing SNTD), ya sancionada por ser una empresa fachada del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas iraníes; y Said Hamidi Javar, director gerente de 'Buy Best Electronic Pars' (BBEPC), implicado en "estrecha coordinación" con Hashemi. El gerente comercial de 'Electro Optic Sairan Industries' (SAPA), Mohamed Abdolahi, también ha sido objeto de estas sanciones, así como Thomas Ho Ming Tong, con quien trabaja para adquirir componentes, para facilitar precios y realizar pedidos. Tong utiliza sus empresas 'Tas Technology Company Limited', 'Cloud Element Company Limited' y 'Btw International Limited' para organizar el pago de componentes. Washington también ha incluido al fabricante 'Azmoon Pajohan Hesgar Limited Liability Company', que se dedica al diseño de pruebas de sensores y sistemas de navegación; y a la empresa tecnológica 'Shenzhen Rion Technology', especializada en sistemas de navegación integrados. "La proliferación temeraria de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados por parte de Irán genera más inestabilidad y pone en peligro la vida de civiles, tanto en la región como en todo el mundo. La acción de hoy expone a otras empresas fachada clave y agentes de confianza a través de los cuales Irán ha tratado de adquirir estos componentes", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

