Día 6. Nadal y Alcaraz, eliminados; Carolina, Laura, Alexia ... avanzan con firmeza

París, 31 jul (EFE).- La eliminación de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz en el dobles masculino difuminó la secuencia de victorias de la delegación española. París adora a Rafa Nadal y su adiós fue un palo para su legión de fans en Roland Garros. Austin Krajicek y Rajeev Ram (EEUU), doblistas de profesión, ganaron por 6-2 y 6-4, en 1 hora y 38 minutos. Los españoles jugaron en casa. Con un ambiente más propio del fútbol que la atmósfera del tenis. La juez de silla, ante el ruido pro Nadal y Alcaraz de la grada, no paró de pedir silencio con elegancia, apelando a un reiterado: 'Thank you, thank you..'.

Carolina Marín, en bádminton; Laura Gil, con la selección española de baloncesto; Alexia Putellas, con la de fútbol...; todas ellas progresan y avanzan con firmeza y determinación en la jornada de los JJOO este miércoles donde la jornada comenzó en EFE con dos entrevistas a dos leyendas del deporte femenino. Una, a Nadia Comaneci la gimnasta 10 que tiene sus nueve medallas guardadas en una caja fuerte. La segunda a Rita Pulido, pionera del mundo de la natación en España, que saltó al primer plano además por una foto que publicó la revista Life en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960.

Rita Pulido aprendió a nadar relativamente tarde, con once años, y en una playa de callaos de Las Palmas de Gran Canaria, cuando el agua llegaba hasta la calle León y Castillo (hoy el eje de la ciudad baja, a no menos de 200 metros de la costa) y solo una escalera separaba su casa del mar. Fue con Isabel Castañé, la primera nadadora olímpica española. Y abrió el camino al resto de generaciones.

Y Nadia Comaneci recuerda sus buenos tiempos en Montreal '76. "En los entrenamientos hacía los ejercicios mejor que los hice en Montreal. Pero allí hice elementos que nadie había hecho antes. Yo rompí el hielo. Hace 48 años, a través de mi gimnasia, me convertí en la mejor, hombre o mujer, cuando nadie hablaba de igualdad en la vida y en el deporte. Con mis ejercicios hice eso para las mujeres".

Carolina Marín accedió a octavos de final tras acabar invicta la fase de grupos. Fue oro en Río 2016 y en su mente está volver a conquistar el cetro en París. Hoy superó a la irlandesa la irlandesa Rachael Darragh. Tiene buenas vibraciones. Jugar en La Chapelle Arena le motiva. Le recuerda los pabellones asiáticos que pisa todo el año.

En baloncesto, la selección española apuró la victoria con dos tiros libres finales de la murciana Laura Gil (Perfumerías Avenida). Ya está España en cuartos de final después de tumbar a Puerto Rico (62-63) en Lille. Disfrutar, Jugar, Sonreír. Es el lema de Laura. Hoy, más que nunca. Felicidad completa a nivel personal.

El 0-2 a Brasil fue marca de la casa. Con calidad, puso un balón exquisito pegado al palo. Un gol hermoso. Contaba en zona mixta, Athenea del Castillo que entrenar con Alexia sirve para ver ese tipo de goles con rutina. Marca golazos todos los días. Sin ir más lejos, apunta Athenea, ayer su lanzamiento de faltas fue un festival. Imparable. España aterriza en los cuartos de final con autoridad.

España consiguió la tercera victoria consecutiva en el torneo olímpico femenino tras el 10-8 firmado ante Grecia, que le acerca a la primera plaza del grupo, un partido resuelto en parte gracias al protagonismo de Judith Forca, autora de cuatro tantos. La zurda del Sabadell comandó el ataque y estuvo bien acompañada por dos lanzadoras más: Bea Ortiz (2) y Elena Ruiz (2). EFE

