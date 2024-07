Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por una caída del sistema informático

Buenos Aires, 31 jul (EFE).- Un fallo en el sistema informático ha causado este miércoles demoras en decenas de vuelos en los dos principales aeropuertos argentinos, el Internacional Ministro Pistarini -en Ezeiza (provincia de Buenos Aires)- y el Aeroparque Jorge Newbery -en la capital argentina-.

La línea de bandera Aerolíneas Argentinas informó en sus redes sociales de que, "debido a una caída general en sus sistemas, todas las operaciones de la compañía" fueron afectadas, y que la "falla se originó en el datacenter de Ezeiza".

Los vuelos de cabotaje con horario de partida hasta las 9.00 horas (12.00 GMT) fueron cancelados o demorados, en tanto la salida de los vuelos internacionales y regionales con regreso a Argentina fue demorada, según publicó a las 7.51 (10.51 GMT).

A este mensaje se fueron sumando los pasajeros que no sabían qué hacer si su vuelo aparecía "cancelado".

"Mi vuelo era el de las 7.20 (10.20 GMT) a Ushuaia. No puedo entrar a la Web, está colapsada. Deben uds gestionar la solución, no brindar información innecesaria!. Por favor digan, publiquen o comunique qué hacemos los que estamos parados en Aeroparque", se quejó el usuario Fabián Moriano.

"No tienen sistema desde las 3AM (6 GMT) y no avisaron nada", agregó, para tildar la comunicación de "pésima e improvisada" y no tener "un protocolo para contener la situación", que no había "nadie gestionando la entrega de las valijas" y se armó "una cola enorme" para reprogramar el vuelo.

Cerca de las 9.00 horas (12.00 GMT), Aerolíneas Argentinas comunicó que los sistemas de la compañía "ya" funcionaban normalmente, y que la operación se reanudaría en la próxima hora y pidió disculpas a sus pasajeros por la afectación en sus planes de viaje por "esta situación imprevista".

Argentina casi no había sido afectada por el "mayor apagón informático" de la historia, que se registró el 20 de julio último, luego de una falla en el sistema Microsoft Windows provocada por una actualización de la empresa CrowdStrike.