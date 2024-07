Mercedes Castellanos: "Este equipo sabe pelear en las buenas y malas, y vamos a seguir hasta el final"

La portera internacional Mercedes Castellanos afirmó que la selección española de balonmano, las 'Guerreras', sabe pelear "en las buenas y en las malas", y que apurará sus opciones matemáticas para clasificarse para los cuartos de final del torneo olímpico de Paris tras la derrota (29-24) contra Países Bajos. "Sí, se ha peleado. Hemos intentado sacar el partido, pelearlo los 60 minutos, pero no ha podido ser. Sabíamos que luchábamos contra una selección potente como es Holanda. Seguimos. Todavía quedan dos partidos", analizó Castellanos en la zona mixta del pabellón South Paris Arena 6. Castellanos restó importancia a su actuación, un aceptable 30 por ciento de acierto frente a un rival de lustre, porque, según ella, se limita a "intentar ayudar al equipo en todo lo posible". "La portería sabemos que es un puesto que puede ser bastante importante de cara al resultado. He intentado, pero bueno, al final son muchos factores y no ha podido ser", lamentó. Asimismo, felicitó a la portera rival Yara Ten Holte, quien anduvo todo el partido cerca del 50 por ciento de paradas, y que concluyó en el 44 (12/27) lo que imposibilitó la reacción española en la segunda parte. "Sí, la portera holandesa la verdad es que ha estado muy bien, sobre todo en la segunda parte. Cuando te estrellas con la portería y sabiendo que ellas al contraataque son letales, eso es lo que nos ha condenado", relató. Para Castellanos los esfuerzos deben enfocarse ahora en el aspecto anímico. "Bueno, hay que levantarse. Llevamos tres derrotas en estos tres partidos, pero hay que seguir, hay que seguir intentando, hay que seguir peleando hasta el último segundo. Las opciones sabemos que cada vez son menores, pero bueno, hay que seguir peleando y seguir intentándolo", destacó. La portera manchega insistió en que las 'Guerreras' no van a arrojar la toalla, aunque sea complicado lograr la clasificación porque dependen de mucha matemática. "Vamos a intentar pelearlo hasta el final. Se pueden dar muchas situaciones, pero lucharemos hasta el último segundo para estar en esos cuartos. Este equipo sabe pelear en las buenas y en las malas. Así que vamos a seguir hasta el final", insistió la guardiana de la portería hispana.

