Jeff Bridges, Mark Hamill o Mark Ruffalo se unen a la campaña "Hombres blancos por Harris"

Washington, 30 jul (EFE).- Actores como Jeff Bridges, Mark Hamill, Bradley Whitford o Mark Rufallo participaron anoche en la campaña "White dudes for Harris" (Hombres blancos por Harris) un grupo de apoyo para lograr donaciones para la candidatura de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Karris.

El encuentro fue virtual, a través de videollamadas con la aplicación "Zoom", fue el primero de este tipo que reunió a hombres blancos, ya que se han celebrado otros con grupos identitarios de mujeres negras, hombres negros, mujeres blancas o estadounidenses del sur de Asia con los mismos fines: recaudar fondos para Harris, relatan medios locales.

"Qué variedad de blancura tenemos aquí", se maravilló Bradley Whitford, el actor de la serie “El ala oeste de la Casa Blanca” ('The West Wing"), al comenzar su intervención virtual ante los cerca de 60.000 asistentes que se habían reunido a través de una videollamada en directo, informa The New York Times.

La convocatoria, organizada por unos pocos demócratas y algunos no afiliados a la campaña de Harris, se anunció como "un momento de solidaridad, una oportunidad para demostrar que el expresidente Donald J. Trump no es el dueño de los votos de los hombres blancos ni habla en su nombre", explica el diario neoyorquino.

Entre los oradores estuvieron, además de los mencionados, dos hombres blancos que figuran entre los posibles compañeros de fórmula en la carrera presidencial de Harris.

Se trató del gobernador Tim Walz, del estado de Minnesota, y el actual secretario de Transporte Pete Buttigieg. Pero también participaron cantantes como Josh Groban o Lance Bass.

"Cumplo los requisitos, tío. Soy blanco, soy un hombre y estoy a favor de Harris», dijo Jeff Bridges durante la llamada recordando a su mítico personaje al que llamaban “The Dude” en la película de 1998 de los hermanos Coen “El Gran Lebowski”, explica la revista "Variety".

Durante las más de tres horas que duró la convocatoria en la que no faltaron las parodias y los chistes se lograron recaudar 3,7 millones de dólares, según los organizadores.