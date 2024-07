El Papa se reúne hoy en San Pedro con más de 50.000 monaguillos provenientes de 20 países europeos

El Papa se reúne este martes con más de 50.000 monaguillos provenientes de 20 países en una cita que se enmarca en la decimotercera peregrinación edición de la peregrinación internacional de ministerios, organizada por la Asociación Coetus Ministrantium (CIM). Según la agenda prevista del Papa publicada por el Vaticano, la cita tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza de San Pedro. Los monaguillos han realizado una peregrinación a Roma que arrancó este lunes y se extenderá hasta el 3 de agosto. El lema de este gran encuentro es 'Contigo', en alusión a un pasaje evangélico del profeta Isaías: "No temas, porque yo estoy contigo; no te pierdas, porque yo soy tu Dios. Yo te haré fuerte, vendré en tu ayuda y te sostendré con mi diestra victoriosa". Los monaguillos de toda Europa que esta tarde se encontrarán con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro y mantendrán con él un intercambio de preguntas y respuestas superarán los 50.000. Se trata de una cita que anticipa lo que será el Jubileo del próximo año, donde están previstas más de 80 grandes celebraciones, cientos de jornadas temáticas, encuentros, así como audiencias generales del Papa dos veces por semana, no sólo los miércoles por la mañana, sino también los sábados.

