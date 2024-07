Crónica del Países Bajos - España: 29-24

La selección española femenina de balonmano se ha despedido de sus opciones de avanzar a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París después de caer en su tercer partido de la ronda principal ante Países Bajos (29-24), un duelo en el que, tras un gran arranque, no pudo refrendar esas buenas sensaciones y acabó cayendo ante un combinado netamente superior. Las de Ambros Martín, tras las derrotas ante Brasil (18-29) y ante Angola (26-21), estaban obligadas a ganar a su 'bestia negra' para mantener la esperanza de seguir vivas en la capital francesa, donde todavía les quedan los partidos ante Hungría y ante la anfitriona Francia. Sin embargo, un parcial de 5-0 al comienzo de la segunda mitad acabó con cualquier opción. Conscientes de lo que había en juego, las 'Guerreras' ofrecieron su mejor cara hasta el momento en el torneo olímpico. De hecho, sorprendieron al combinado neerlandés, su 'bestia negra' de los últimos años, con un arranque arrollador, aprovechando los contragolpes, que invitaba al optimismo (1-3). Aun así, las de Per Johansson no permitieron que las de Ambros Martín se escapasen y la igualdad reinó en los siguientes minutos. Marta López aprovechó la segunda pérdida de las neerlandesas para volver a poner a España por delante (8-9), pero Países Bajos neutralizó la diferencia. Tras 20 minutos de equilibrio, las dudas de los primeros partidos volvieron a la cabeza de las 'Guerreras', a pesar de las ocho paradas de Merche Castellanos y el acierto de Jennifer Gutiérrez en la definición (4 de 5). Las neerlandesas castigaron las pérdidas al contraataque para distanciarse en el luminoso (14-10), y solo los goles de Paula Arcos y de Shandy Barbosa amortiguaron el golpe al descanso (14-12). Sin embargo, la falta de fluidez de cara a gol pasó de nuevo factura en la reanudación. Un parcial de 5-0, cortado solo con otro tanto de Arcos, puso cuesta arriba las cosas para una selección española que se limitó a marchar a remolque durante el resto de la segunda mitad. La reacción llegó tarde, a apenas tres minutos para el final, con un 3-0 que acercaba a las 'Guerreras', pero el tiempo se consumió y la realidad afloraba. Todavía con dos jornadas para acabar la primera fase, España se despide definitivamente de sus opciones de estar en las eliminatorias. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 29 - ESPAÑA, 24 (14-12, al descanso). --EQUIPOS: PAÍSES BAJOS: Duijndam (P), Ten Holte (P), Van der Heijden (2), Abbingh (4), Nusser (1), Van Wetering (5), Van der Helm, Haggerty (3), Molenaar (1), Dulfer (2), Malestein (3), Van der Vliet (2), Housheer (3) y Polman (3). ESPAÑA: Wiggins (P), Castellanos (P), M.López (5), Campos (2, 2p.), Fernández, Arderius, Gutiérrez (5), L.González (1), Gassama, Prieto, Tchaptchet (1), Arcos (6), Barbosa (1, 1p.) y M.González (3). --PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 1-4, 5-6, 8-8, 10-10, 14-11, 14-12 --descanso--, 18-12, 22-14, 24-16, 24-18, 28-21 y 29-24. --ÁRBITROS: Hansen y Madsen (DEN). Excluyeron dos minutos a Van der Heijden por parte de Países Bajos y a Marta López y Lara González por parte de España. --PABELLÓN: Arena Paris Sud.

