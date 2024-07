Alegría, sobre las críticas de Page y Lambán al preacuerdo con ERC: "Siempre vienen de estas dos mismas personas"

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo no comparte las críticas de los 'barones' socialistas Emiliano García-Page y Javier Lambán al preacuerdo con ERC para que Cataluña salga del régimen común, aseverando que "son opiniones que ya se han leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas". Así ha reaccionado Pilar Alegría, que pertenece a la federación socialista de Aragón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a las críticas que han realizado en las últimas horas Page y Lambán al preacuerdo del PSC y ERC que supondría que Cataluña saliera del régimen común y pasara a recaudar y gestionar el cien por cien de los impuestos. En este contexto, la ministra portavoz ha dicho que "han sido dos miembros" del PSOE que han trasladado su opinión sobre el preacuerdo, aunque cree que "no hay ninguna novedad" porque, según ha dicho, ya se han pronunciado en otros momentos en parecidos términos. "Y que además siempre vienen de estas dos mismas personas. Respeto a que manifiesten su opinión, pero también les digo, no son compartidas por este Gobierno", ha apostillado la portavoz del Gobierno, recalcando su "respeto" a los procedimientos internos de los partidos.

