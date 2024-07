TikTok podrá reconocer canciones cantadas o tarareadas

TikTok ha trabajado en una nueva funcionalidad con un formato similar a la aplicación Shazam, que permitirá a los usuarios encontrar con la plataforma canciones siempre que las canten, tarareen e, incluso, que las interpreten. Esta característica, que recibe el nombre de Sound Search, ya se ha puesto a disposición de algunos usuarios en determinadas regiones, por lo que de momento no se puede acceder a ella a nivel global, según ha avanzado TechCrunch. Sound Search ofrece a los usuarios la oportunidad de encontrar una canción con solo cantarla, tararearla o, incluso, tocarla, además de que está enfocada a encontrar y comprender mejor las tendencias musicales actuales, según este medio. Conviene recordar que según adelantó hace unos días 9to5Google, YouTube Music ya ha introducido una herramienta similar que tiene el mismo nombre que la que ha creado TikTok y que se ha descubierto en la última actualización de la aplicación. De hecho, la plataforma propiedad de ByteDance habría desarrollado esta funcionalidad para competir con servicios como el que ahora ofrece esta plataforma de Google y otros como Shazam. Esta, por el momento, no es capaz de reconocer canciones tarareándolas o cantándolas, sino únicamente aquellas que se reproduzcan desde una fuente de audio. Otra de las características que diferencian a la herramienta de TikTok de la disponible en YouTube Music es su capacidad para mostrar en qué vídeos está incluido el tema musical que se está buscando. TechCrunch, que ha tenido la oportunidad de probar Sound Search, ha adelantado que cuanto más popular parece ser una canción en la 'app', más probabilidades hay de que esta herramienta la reconoca. Esto lo ha descubierto con 'Umbrella', de Rihanna, y 'Crazy In Love', firmada por Beyoncé. Sound Search no estuvo muy acertada, en cambio, a la hora de identificar la canción 'Fly', de Hillary Duff, o 'Magic', de One Direction. En ninguno de estos casos, mostró vídeos que incluyesen esos temas. Otros de los elementos que es capaz de identificar esta funcionalidad, incluida en la barra de búsqueda de la aplicación, son sonidos y memes de TikTok que sean virales y formen parte de diferentes vídeos incluidos en la plataforma.

