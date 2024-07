La UNRWA denuncia que únicamente el 14 por ciento de Gaza no está bajo "órdenes de evacuación" de Israel

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado este domingo que actualmente "solamente" el 14 por ciento del territorio de Gaza no se encuentra bajo "órdenes de evacuación" del Ejército de Israel. "Cada pocos días, las autoridades israelíes emiten estas órdenes que obligan a la gente a huir, creando el caos y el pánico. Muy a menudo, la gente solo tiene unas pocas horas para recoger lo que puedan y empezar de nuevo, en su mayoría a pie o en un carro tirado por burros para aquellos que puedan permitírselo", ha relatado. Lazzarini ha lamentado que "casi todos los habitantes de Gaza se han visto afectados por estas órdenes", mientras que "muchos se han visto obligados a huir una media de una vez al mes desde que comenzó la guerra hace nueve meses". "La gente sigue buscando seguridad: la más preciada, la más inexistente. Esta táctica de evacuación sólo trae más miseria, miedo y sufrimiento para las personas que no tienen nada que ver con esta guerra", ha subrayado antes de agregar que los gazatíes no son piezas de un juego sino personas. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicado que a principios de esta semana un equipo de la agencia llegó al hospital de Al Shifa, en el norte de Gaza, para evaluar los progresos realizados en el restablecimiento de la atención de urgencias y los servicios de la unidad de hemodiálisis. Tedros ha recordado que el hospital carece de personal especializado, suministros médicos y equipos, razón por la que la OMS y sus asociados están trabajando para desplegar equipos médicos internacionales y movilizar suministros médicos y quirúrgicos, tal y como ha indicado a través de su perfil en la red social X. El Ejército de Israel inició una ofensiva contra Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas, que se saldaron con alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, han denunciado más de 39.300 muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman más de 590 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este.

