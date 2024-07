La NASA enlaza vía láser en la Luna con el aterrizador japonés SLIM

El LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la NASA ha transmitido dos veces un pulso láser a un retrorreflector del tamaño de una galleta a bordo del módulo japonés SLIM en la Luna y ha recibido una señal de retorno. Cuando el LRO pasó a 60 kilómetros por encima de SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) durante dos órbitas sucesivas el 24 de mayo de 2024, hizo un ping al módulo de aterrizaje con su instrumento altímetro láser como lo había hecho ocho veces antes. Pero, en estos dos intentos, la señal rebotó de vuelta al detector del LRO. Este fue un logro importante para la NASA porque el dispositivo no está en una posición óptima. Los retrorreflectores normalmente se fijan a la parte superior de los módulos de aterrizaje, lo que le da al LRO un rango de ángulos de 120 grados para apuntar cuando envía pulsos láser a la ubicación aproximada de un retrorreflector. Sin embargo, el módulo de aterrizaje SLIM se había posado en la superficie con su parte superior orientada de lado, lo que limita el alcance del LRO. Para aumentar las posibilidades de alcanzar su objetivo, el equipo del LRO trabajó con la JAXA para determinar la ubicación y orientación exactas de SLIM. Luego, los ingenieros de la NASA predijeron cuándo la trayectoria orbital del LRO lo llevaría a las coordenadas que le darían la mejor oportunidad de alcanzar el retrorreflector de SLIM con los rayos láser. "El altímetro del LRO no fue construido para este tipo de aplicación, por lo que las posibilidades de localizar un pequeño retrorreflector en la superficie de la Luna ya son bajas", dijo en un comunicado Xiaoli Sun, quien dirigió el equipo que construyó el retrorreflector de SLIM en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, como parte de una asociación entre la NASA y la JAXA. "El hecho de que el equipo del LRO haya alcanzado un retrorreflector que mira hacia los lados, en lugar de hacia el cielo, demuestra que estos pequeños dispositivos son increíblemente resistentes", dijo Sun. El SLIM aterrizó en la superficie de la Luna el 20 de enero. El retrorreflector que viajó con el módulo de aterrizaje, llamado Laser Retroreflector Array, es uno de los seis que la NASA ha enviado a la Luna a bordo de módulos de aterrizaje privados y públicos, y el segundo que rebota la señal hacia el altímetro del LRO. La primera vez que se transmitió un rayo láser desde el LRO a un retrorreflector de la NASA y viceversa fue el 12 de diciembre de 2023, cuando el LRO hizo ping al módulo de aterrizaje Vikram de la ISRO (Organización de Investigación Espacial de la India). Desde entonces, el LRO ha intercambiado pings láser con Vikram tres veces más. BALIZAS CONFIABLES El retrorreflector de la NASA tiene ocho prismas cúbicos de cuarzo colocados en un marco de aluminio en forma de cúpula de 2 pulgadas de ancho. Sin necesidad de energía ni mantenimiento, los retrorreflectores pueden durar en la superficie de la Luna durante décadas y, por lo tanto, proporcionar balizas confiables para futuras misiones. Los retrorreflectores podrían guiar a los astronautas de Artemis a la superficie en la oscuridad, por ejemplo, o marcar las ubicaciones de las naves espaciales que ya están en la superficie para ayudar a los astronautas y a las naves espaciales no tripuladas a aterrizar cerca de ellas. El altímetro láser de LRO, el único instrumento láser que orbita la Luna por ahora, fue diseñado para mapear la topografía de la Luna para preparar misiones a la superficie, no para apuntar a una centésima de grado de un retrorreflector, que es lo que los ingenieros de LRO están tratando de hacer con cada ping.

