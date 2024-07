Escotet descarta nuevas adquisiciones de Abanca "en el corto plazo"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, asegura que no tiene previsto nuevas adquisiciones en "el horizonte", "en el corto plazo", tras la compra del portugués EuroBic. A preguntas de la prensa durante la presentación de resultados del primer semestre de Abanca, Escotet ha explicado que la entidad está centrada en la integración del portugués EuroBic, su adquisición transfronteriza "más retadora", por lo que dedicará "prácticamente la totalidad de 2025" a ese proceso. Cuestionado sobre si Abanca está interesada en los portugueses Novo Banco y BCP, así como en parte del Sabadell en caso de que el BBVA deba hacer desinversiones al llevar adelante la opa, Escotet ha dicho no opinar sobre operaciones de competidores y ha insistido en la "máxima prioridad" de centrarse en la integración de EuroBic en el "corto plazo". Eso sí, respecto a si prevé que Abanca se beneficie con más clientes por la opa del BBVA a Sabadell, Escotet indica que en esos procesos "siempre surgen oportunidades" y cree que la entidad que preside tiene "capacidad de competir" de la "manera más escrupulosa posible". Si bien la adquisición de EuroBic no tendrá impacto contable hasta el tercer trimestre, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha expresado que este banco supone en torno al 15% de volumen de negocio. La evolución de Abanca en el primer semestre en Portugal ha sido "francamente positiva". Preguntado sobre si la compra de EuroBic supondrá un recorte de personal, Escotet no lo ha aclarado, aunque ha afirmado que "no hay ningún tipo de solapamiento de red" en Portugal, puesto que es "absolutamente complementaria", y cuenta con un equipo de "gran talento". De cara a futuro, Abanca cerrará a finales de España la "formulación" de su plan estratégico para el periodo entre 2025 y 2028. DINERO "CONGELADO" PARA DOS SANTOS En relación con la compra de EuroBic, el presidente de Abanca ha dejado claro que se ha realizado "muy apegada a toda la normativa" de Portugal y, "por supuesto, los acuerdos a nivel de procuraduría que tiene con el Gobierno de Angola", de forma que se ha llevado a cabo un traspaso de acciones por parte de Isabel Dos Santos y Fernando Teles, "previo pago de dinero". En lo tocante a Isabel Dos Santos, "ese dinero queda congelado hasta tanto no se resuelvan los asuntos que están pendientes tanto a nivel de la justicia portuguesa como la justicia de Angola". La empresaria Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y considerada la mujer más rica de África, ha sido acusada en Angola por malversación y blanqueo de capitales en relación con sus actividades cuando presidió la petrolera estatal Sonangol. "Hemos logrado adquirir el 100% de las acciones. El señor Teles ha cobrado su parte correspondiente en efectivo y la señora Dos Santos también, pero cumpliendo con el requisito de que los fondos deben permanecer congelados hasta que se concluyan los procesos judiciales que están pendientes", añade. SIN SALIDA A BOLSA EN EL HORIZONTE A MEDIO PLAZO Preguntado sobre la posibilidad de salir a bolsa, Escotet ha reiterado lo expuesto en los últimos meses de que, pese al "gran interés" en el mercado de capitales, no cree que haya "oportunidades" en el horizonte a medio plazo debido a un "problema" de cómo están cotizando bancos en la bolsa española y portuguesa, con "descuentos consolidables sobre valor libro". "En algún momento habrá la correspondiente corrección de precios de mercado", dice, por lo que será cuando los bancos coticen por encima de valor de libro cuando se plantee esta posibilidad, pero "no parece" que esto pueda ocurrir en el horizonte de "los próximos tres años". También ha sido preguntado Escotet por su nueva faceta de presidente del Deportivo, pero ha dicho no querer contestar a preguntas sobre participadas del banco, ya que se expresará en ruedas de prensa propias sobre esos asuntos.

