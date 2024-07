Ucrania defiende que participar en los Juegos de París es una "victoria" y "una señal de país fuerte"

El ministro de Deportes ucraniano, Matviy Bidnyi, defendió que la participación de Ucrania en los Juegos Olímpicos de París es una "victoria" para ellos como Estado y "una señal" de que son un "país fuerte" que "no solo sobrevive, sino que tiene voluntad de ganar". "Es un acto simbólico y una señal de que Ucrania es un país fuerte con un pueblo resistente", declaró Bidnyi a la prensa en la inauguración de la Casa de Ucrania en París. "Aquí no hay bandera rusa. Aquí está la bandera de Ucrania. Esta es nuestra victoria", expresó. La participación ucraniana es una "fuerte señal de que Ucrania no sólo sobrevive, sino que tiene la voluntad de ganar", dijo Bidnyi a los medios, recordando que la preparación había sido difícil para muchos olímpicos ucranianos desde la invasión rusa en febrero de 2022. "Los problemas de desplazamiento, el entrenamiento en piscinas frías o el uso de pabellones cubiertos sin aire acondicionado fueron algunos de los problemas a los que se enfrentaron. Pero eso no es lo más complicado. La situación mental es dura. Todos llevamos heridas muy dentro. Todos conocemos a alguien en el campo de batalla y hemos perdido a alguien", comentó.

Compartir nota: Guardar Nuevo