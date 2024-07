Trump sostiene ante los cristianos que "no habrá que votar de nuevo en cuatro años" si gana las elecciones

El expresidente de Estados Unidos Donald Trum ha asegurado este viernes ante los votantes cristianos estadounidenses que "no tendrán que votar de nuevo en cuatro años" si sale victorioso en las elecciones presidenciales de noviembre. Así lo ha manifestado durante una intervención en Florida --recogida por la CNN-- en la que ha hecho un llamamiento masivo al voto en la cita del 5 de noviembre, afirmando que sólo sería necesario hacerlo una vez. "¡Cristianos, salid a votar! Sólo esta vez. No tendréis que hacerlo más. En cuatro años más, ¿sabéis qué? Se arreglará. Estará bien. Ya no tendréis que votar, mis hermosos cristianos", ha manifestado el exmandatario. Tras estas afirmaciones del candidato republicano, el equipo de campaña de la demócrata Kamala Harris ha acusado a Trump de pretender "abolir la democracia" si regresa a la Casa Blanca. "Cuando la vicepresidenta Harris dice que estas elecciones tratan sobre la libertad lo dice en serio", ha subrayado un portavoz demócrata en declaraciones recogidas por el mismo medio. "Nuestra democracia está siendo asaltada por el criminal Donald Trump. Tras perder las últimas elecciones, envió a una turba para anular los resultados. Esta campaña, ha prometido violencia si pierde, el fin de nuestras elecciones si gana, y el fin de la Constitución para darle el poder de ser un dictador para promulgar su peligrosa agenda del Proyecto 2025 en América", han apostillado.

