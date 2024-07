Sánchez se reúne con la alcaldesa de París y le traslada su reconocimiento por la organización de los JJOO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este domingo un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en la ciudad de París en el que le ha trasladado su reconocimiento por la organización de los Juegos Olímpicos y le ha deseado "muchos éxitos". "París encarna estos días los valores olímpicos de respeto, solidaridad y amistad", ha manifestado en la red social X. "Hoy he mantenido un encuentro con su alcaldesa, mi amiga y compañera Anne Hidalgo. Le he trasladado mi reconocimiento, tanto a la ciudad de París como a su alcaldía, por la organización de estos Juegos Olímpicos, a los que deseo muchos éxitos", ha añadido el presidente. Sánchez ha terminado su mensaje en la red social agradeciendo, en francés, a Hidalgo su acogida. "Merci pour l'accueil!", ha escrito. El presidente del Gobierno apoyó ayer in situ, acompañado por su esposa, Begoña Gómez, a los judocas españoles y presenció la medalla de bronce de Fran Garrigós, el primer metal para la delegación española.

Compartir nota: Guardar Nuevo