Milei promete eliminar las retenciones al campo, pero advierte de que no se apresurará

El presidente argentino, Javier Milei, ha prometido este domingo que eliminará las retenciones al campo y el conocido como cepo cambiario, aunque ha advertido de que no se apresurará en este proceso. Milei ha pronunciado un discurso en la inauguración de la Exposición Rural Argentina que se celebra en Palermo al que han asistido los principales actores de un sector tradicionalmente potente de la economía argentina. "Las retenciones sí van a poder ser eliminadas y ése es mi compromiso", ha planteado Milei, que ha pedido apoyo para los "cambios" que plantea el Gobierno. Milei ha argumentado que "la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo" y ha manifesatdo su "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos". "Merecen ser llamados héroes", ha afirmado Milei, que considera que "cultivar el suelo es servir a la Patria". Por eso ha asegurado que siempre estará "del lado del campo" y para ello ha prometido que le están "sacando la bota de encima". "Les estamos sacando la bota de encima y los estamos dejando de asfixiar para que vuelva a ser el sector privado el motor de la economía", ha prometido. Para Milei es un "mito" que el campo: "Aún si lo fuera (perjudicial para el medio ambiente), es infinitamente peor que la pobreza", ha argumentado. El dirigente argentino ha prometido que cuando se estabilice la inflación se podrá "levantar el cepo" cambiario al dólar. "Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", ha reconocido. Sin embargo, ha defendido la necesidad de "respetar el tiempo". "El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto. En el interín, seguiremos avanzando sin pausa las desregulaciones", ha subrayado.

