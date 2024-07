Luisa Blanco: "Los que me quieren me van a amar aunque me caiga diez veces de la viga"

París, 28 jul (EFE).- La gimnasta colombiana Luisa Blanco, que debutó este domingo como olímpica y mantiene opciones de ser finalista, dijo que sería "un honor" estar entre las 24 mejores, pero que una puntuación no la define.

"No me gusta ver la puntuación ni dónde quedo porque, si yo me siento satisfecha con mi trabajo, eso es lo que más importa", aseguró tras completar los cuatro aparatos en la ronda de clasificación.

"Las personas que me quieren me van a amar aunque me caiga diez veces de la viga. Pero sería un honor estar en la final", afirmó la gimnasta de 22 años, residente en Alabama y una de las competidoras punteras de la liga universitaria estadounidense.

Blanco obtuvo 51,698 puntos en su estreno olímpico, en la tercera de las cinco subdivisiones del concurso.

"No soy de puntajes. Veo y digo ok, pero no definen quién soy. Luisa Blanco es una mejor amiga, es una hermana, es una hija, alguien que siempre va a estar para ayudar a las personas", aseguró, en tono calmado, sin dejarse impresionar por el escenario olímpico.

"Hoy disfruté de representar al tricolor, de dar lo mejor de mí en este escenario, sin enfocarme en una puntuación. Vivo todo día a día", reiteró.

Blanco se ganó la plaza en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, a los que llegó como suplente. Pero salió de allí con el pase directo a París 2024. EFE

nam lv