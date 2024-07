Fátima Herrera: "No imaginaba que iba a sentir estas emociones en París"

París, 28 jul (EFE).- La mexicana Fátima Herrera, que accedió a octavos de final de los Juegos de París tras derrotar a la española Laura Fuertes, dijo estar "muy feliz por poder prolongar el sueño olímpico" y dijo que "no imaginaba que iba a sentir estas emociones" en la ciudad francesa.

Fátima Herrera accedió a los octavos de final de la categoría 50 kilos al deshacerse en el Arena Norte de París de la española Laura Fuertes, también debutante en unos Juegos Olímpicos, que no supo frenar los continuos ataques de su rival desde el primer momento.

"Estoy muy contenta y muy feliz de este triunfo. Siempre es importante empezar ganando y además, en este caso, prolongo mi sueño de ser olímpica. Hay que aprovechar al máximo este momento y disfrutar todo lo que se pueda", dijo la mexicana, en la zona mixta del Arena Norte.

La boxeadora de 22 años llegó a París varios días antes del debut para adaptarse al clima y al horario. "Es algo que afecta y que hemos intentado que no influya".

Durante el combate, Fátima Herrera tuvo el apoyo de un sector bastante grande de la afición que se congregó en el pabellón.

"Se escucha todo completamente. Los gritos y el apoyo de los mexicanos. No me dio nervios, me dio mucha energía y apoyo. Me sorprendió incluso porque no estoy acostumbrada a que me animen tanto", confesó.

"En general esto ha sido una cosa maravillosa. No sabia que iba a sentir estas emociones. Estar aquí es muy bonito porque además cuando subes al cuadrilátero cambias las perspectivas por completo. Nuestras expectativas fueron altas, la emoción sigue estando ahí y sinceramente no imaginaba que iba a sentir estas emociones en París", concluyó. EFE

