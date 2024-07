Erdogan advierte de que podría intervenir contra Israel "igual que entramos en Karabaj o Libia"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este domingo que podrían intervenir militarmente contra Israel "igual que entramos en Karabaj o Libia". "Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacerle estas cosas a Palestina. Igual que entramos en Karabaj o Libia, haremos lo mismo con ellos", ha apuntado durante un acto de su partido en la provincia de Rize, según recoge el portal turco Haberler. "No hay nada que nos impida hacerlo. Solo tenemos que ser lo bastante fuertes para dar estos pasos", ha argumentado ante los seguidores del Partido Justicia y Desarrollo (AKP). Durante su intervención ha asegurado que han invitado al presidente palestino, Mahmud Abbas, a hablar ante el Parlamento turco, pero que no ha podido aceptar la invitación. "¿Quién dice que no está abierto el Parlamento? El Parlamento está abierto a cualquier que esté en el camino de la rectitud", ha subrayado.

