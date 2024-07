Crónica del España - Nigeria, 1-0

a Nigeria este domingo en la segunda jornada del torneo olímpico de Paris 2024, gracias a un golazo de Alexia Putellas, en el minuto 85, que reinó en el Stade de la Beaujoire (Nantes). Una falta directa a la escuadra, desde el lateral del campo, fue el zapatazo de una Putellas que dio a España la segunda victoria en los Juegos, tras el debut de hace tres días contra Japón (2-1). Los seis puntos valen el pase a cuartos de final, aunque lo apretado del Grupo C, con Brasil y Japón en tres puntos, obliga a esperar a las de Montse Tomé para saber su posición. El muro africano fue espeso y España tampoco tuvo toda la alegría necesaria en su fútbol durante una primera parte casi sin ocasiones notables. La más clara fue de Alexia Putellas al borde del descanso, un balón al área que tocó lo justo en la pequeña para convertirlo en veneno puro, pero la meta africana firmó la estirada. Las de Tomé tuvieron el control del balón, pero Nigeria rondó un par de veces la meta de Cata Coll, con una buena intervención también de la portera española ante Oshoala. Con poco, las africanas parecían capaces de montar buenos ataque, mientras que a España le costaba encontrar huecos, bien Lucía García ganando el fondo. No apareció Salma Paralluelo ni apenas Aitana Bonmatí, con una falta de ideas y ritmo que aplanó el juego de la campeona del mundo. España no quiso pérdidas que encendieran la mecha de la contra nigeriana y el juego fue algo predecible durante 45 minutos que pudo decantar Putellas en el último antes de ir a los vestuarios. Las de Tomé insistieron en la reanudación, tirando mucho del balón parado, de los saques de esquina, de cualquier opción de romper la maraña rival. En la segunda jugada de un córner, Salma llegó a ver puerta, pero fue anulado por un fuera de juego de Alexia. El no gol animó a España a intentarlo más. La delantera empezó a tomar contacto con el balón con regularidad y la entrada de Olga Carmona y Athenea también añadió efectivos. Igualmente, Nigeria supo meter el susto en el cuerpo, sobre todo entre la atacante del Atlético de Madrid Rasheedat Ajibade, capitana de su selección, y Oshoala, ex del FC Barcelona. La campeona del mundo y de la Liga de Naciones se volcó en el tramo final, con la central Irene Paredes casi ya de delantera. Nigeria, que venía de perder su debut, se aferró al punto como vital, y Ohale le sacó bajo palos un gol cantado a Alexia. La Balón de Oro en 2021 y 2022, cada vez más entonada y cerca de esa versión, se desquitó con un golazo para el recuerdo de los Juegos. La futbolista del Barça mandó la pelota a la escuadra desde muy lejos y un ángulo imposible. Con los pelos aún de punta, España regaló una última a Ihezuo pero Nigeria había sufrido a la 'Reina' y a una selección española que encontró una vez más el camino a la victoria. Ahora, con el dos de dos, los cuartos de final son una realidad en su primera presencia en unos Juegos Olímpicos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 1 - NIGERIA, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES: ESPAÑA: Cata Coll; Ona Batlle, Aleixandri, Irene Paredes, Oihane (Carmona, descanso); Teresa (Guijarro, min.58), Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Mariona, Lucía García (Athenea, descanso) y Paralluelo. NIGERIA: Nnadozie; Alozie (N. Payne, min.72), Ohale, Demehin, Okeke; Ucheibe (Kanu, min.85), Abiodun, Ajibade, Oyedupe Payne, Oshoala (Ihezuo, min.72) y Okoronkwo (Onumonu, min.61). --GOL: 1 - 0, min.85, Putellas. --ÁRBITRO: Tori Penso (USA). Amonestó a Oshoala (min.37) por parte de Nigeria. --ESTADIO: Stade de la Beaujoire (Nantes).

Compartir nota: Guardar Nuevo