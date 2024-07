China y EEUU recalcan en la ASEAN la importancia de mantener abierta su nueva línea de diálogo

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y su homólogo chino, Wang Yi, han coincidido durante su encuentro de este fin de semana en el foro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) que se ha celebrado en Laos en seguir manteniendo abierta la nueva línea de comunicación establecida entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el dirigente chino, Xi Jinping, en noviembre del año pasado. Durante su reunión, Blinken ha reiterado a su homólogo chino las preocupaciones de EEUU sobre competencia económica y las ambiciones soberanistas de China sobre Taiwán y el mar de la China Meridional, mientras que Wang ha defendido que Pekín no tiene "intenciones hegemónicas" y pedido a Washington que deje de observar todo lo que hace el Gobierno chino a través de ese prisma. Por la parte que corresponde a EEUU, Blinken ha recalcado "la importancia de seguir utilizando la diplomacia para gestionar de manera responsable la competencia, discutir con franqueza las áreas de discrepancia y avanzar en áreas de cooperación" entre ambos países. Sin embargo, también ha avisado de que su país "seguirá tomando las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses y valores, y los de sus socios y aliados, incluso en materia de Derechos Humanos". Blinken, en el recuento de la reunión publicado por el Departamento de Estado en su página web, "ha dejado claro que Estados Unidos promoverá "una visión de un Indopacífico libre y abierto", antes de reivindicar la "importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". Tras expresar "su preocupación" por las "acciones desestabilizadoras" de China en las aguas disputadas "afirmó el apoyo de Estados Unidos a la libertad de navegación y sobrevuelo" en la zona y "a la resolución pacífica de las disputas, de conformidad con el Derecho Internacional". Por último, ha reiterado su "profunda preocupación" ante el respaldo de China "a la base industrial de defensa de Rusia" y dejó claro que si Pekín "no actúa para abordar esta amenaza a la seguridad europea, Estados Unidos seguirá tomando medidas apropiadas para hacerlo". Por su parte, Wang ha lamentado que EEUU "persiste en una percepción errónea de China, a menudo viéndola a través de la lente de su propia lógica hegemónica". "China no es Estados Unidos y no aspira a convertirse en Estados Unidos", ha declarado Wang, antes de alertar de que, a pesar de los avances, "la relación bilateral se encuentra en una coyuntura crítica en la que necesita ser estabilizada y mejorada". "Estados Unidos no ha cesado su contención y represión de China e incluso ha intensificado estas acciones en algunos casos", ha lamentado Wang antes de reiterar que "la política de China hacia Estados Unidos sigue siendo consistente, adhiriéndose al respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo", y de instar a Estados Unidos a que regrese a "una política racional y pragmática hacia China", según el comunicado del encuentro publicado por el diario oficial chino 'Global Times'.

