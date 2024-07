Los Premios Eisner de cómic reconocen a cuatro artistas españoles en su 36 edición

San Diego (EE.UU.), 26 jul (EFE).- Los Premios Eisner, considerados los Óscar del cómic, galardonaron este viernes a cuatro artistas españoles durante su edición número 36 que se llevó a cabo en el marco de la Comic-Con de San Diego (California).

El dibujante Marcos Martín, los ilustradores Bruno Redondo y Juanjo Guarnido y el escritor Juan Díaz Canales fueron los representantes españoles que se alzaron con un premio en diversas categorías de esta gala.

Martín fue el primer ganador hispano de la noche y recibió el premio a mejor cómic digital por 'Friday, vols 7-8', en el que comparte créditos con el guionista estadounidense Ed Brubaker.

El dibujante ya había recibido un Eisner por su trabajo en el cómic 'Daredevil' en 2012 y otro más por 'The Private Eye' en 2015.

Redondo, por su parte, ganó por segundo año consecutivo uno de estos galardones pero esta vez en la categoría de mejor número único por 'Nightwing', el mismo material que le otorgó en 2023 el premio a mejor serie continua junto a su compañero, el escritor australiano, Tom Taylor.

El ilustrador, quien acudió presencialmente a esta edición para recibir el tercer Eisner de su carrera, agradeció a su equipo de trabajo, a sus "maravillosos" hijos y esposa y al resto del público presente: "Todos ustedes son increíbles", afirmó.

Asimismo, el escritor Juan Díaz Canales y el dibujante de cómics Juanjo Guarnido triunfaron en el apartado de mejor edición estadounidense de material internacional por 'Blacksad, Vol 7: They All Fall Down, Part 2'.

Díaz Canales y Guarnido ganaron en la misma categoría durante la celebración pasada de estos galardones con la primera parte de esta novela gráfica.

La celebración también tuvo un espacio para talento latino, pues el autor mexicoestadounidense Pedro Martín se coronó en el apartado de mejor publicación infantil por su libro 'Mexikid: A Graphic Memoir'.

La novela gráfica sigue la historia de una familia estadounidense de origen mexicano en su viaje por carretera para llevar a su abuelo de regreso a México.

La Comic-Con de San Diego se llevará a cabo hasta el domingo y contara con esperados paneles como el de Marvel, en el que se prevé que den grandes adelantos de sus próximos proyectos, o el de la serie de 'The Penguin', de DC Studios.