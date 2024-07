Crónica del España - Francia, 15-6

La selección española de waterpolo femenino ha ganado este sábado a Francia (15-6) en el primer partido del torneo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en un gran arranque de las de Miki Oca ante unas anfitrionas que apenas pudieron oponer resistencia al inicio de un duelo dominado con claridad por las españolas. Mejores en las superioridades, imponiendo su defensa y con una Elena Ruiz que lideró el ataque con 4 goles, España empezó de la mejor manera el torneo, con una victoria clave para la clasificación final en un grupo complicado con Grecia, Italia y Estados Unidos. De hecho, las estadounidenses, vigentes campeonas olímpicas, serán las siguientes rivales de España en lo que bien podría ser una final anticipada. De momento, ante una Francia que empezó crecida y con el apoyo total del público del Centro Acuático, las españolas cumplieron y con creces con el objetivo de ganar y hacerlo de forma contundente. Ante el rival, sobre el papel, más débil del grupo se tenía que ganar y es lo que hicieron las pupilas de Miki Oca, que en Tokyo 2020 se hicieron con la medalla de plata y aquí, en París, quieren más. No es obligado el oro, ni mucho menos, pero sí es algo soñado y que es posible lograr. Sin duda, la prueba del siguiente duelo ante Estados Unidos dará pistas sobre si es algo realista, posible, o no. Sin ser definitivo. Pero a ese duelo llegarán las españolas con buena moral y, tras superar el siempre difícil estreno en un gran torneo y hacerlo contra las anfitrionas, con más tranquilidad. Paula Crespí y Elena Ruiz situaron un esperanzador 2-0 en el marcador en apenas 4 minutos de juego. Empezar con tanta claridad ofensiva y con dos paradones de Martina Terré en la portería dio alas a unas españolas que, en un inicio trepidante y rapidísimo de partido, no consiguieron irse en el marcador. El 6-3 del primer parcial fue bueno pero ese ritmo, esa pizca de falta de control del tempo del partido, había que corregirlo. Y lo lograron pronto. De hecho, el resto de parciales fueron de 3-1, con gran defensa y temple en el juego. Destacó Elena Ruiz, que en Tokyo 2020 tenía apenas 16 años, pero también la debutante olímpica Isabel Piralkova, con 3 tantos. Y eso que Judith Forca, la de los grandes goles en grandes partidos, empezó Paris 2024 con un 0/4 que esperemos termine siendo una anécdota. Igual que el 0/2 de una Anni Espar que sí estuvo bien haciendo jugar, y marcar, a sus compañeras. España debe pulir detalles pero este 15-6 es una gran manera de empezar el campeonato olímpico. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 15 - FRANCIA, 6 (9-4, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Ester (p), Terré (p); Piralkova (3), Espar, Ortiz (2), Pérez, Crespí (1), Ruiz (4), Peña (2), Forca, Camús, García (1) y Leitón (1). FRANCIA: Rycraw (p); Andres, Heurtaux, Bouloukbachi (1), Guillet, Hertzka, Dhalluin (3), Battu, Vernoux (2), Radosavljevic, Raspo y Daule. --PARCIALES: 6-3, 3-1, 3-1 y 3-1. --ÁRBITROS: Helene Painchaud (CAN) y Liang Zhang (CHI). --PISCINA: Centro Acuático.

Compartir nota: Guardar Nuevo