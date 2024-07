Viernes, 26 de julio de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL EEUU

Kamala Harris, tras reunirse con Netanyahu: llegó la hora de poner fin a la guerra en Gaza

Washington (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos y futura candidata demócrata, Kamala Harris, reivindicó este jueves tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que llegó la hora de poner fin a la guerra de Gaza con un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. "Acabo de decirle al primer ministro Netanyahu que es hora de que se cierre el acuerdo. Así que a todos los que han estado pidiendo un alto el fuego y anhelan la paz, los veo y los escucho. Hagamos el acuerdo para conseguir un alto el fuego y poner fin a la guerra", declaró Harris ante la prensa al final del encuentro. Harris se había fotografiado previamente con Netanyahu, pero compareció sola, con un mensaje que se apartó levemente de la línea del presidente, Joe Biden, con una mayor empatía hacia el sufrimiento de los palestinos.

EEUU ISRAEL La Casa Blanca afirma que Netanyahu no es un "criminal de guerra", sino un "amigo" de EE.UU. Washington (EFE).- La Casa Blanca afirmó este jueves que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no es un "criminal de guerra", sino un "amigo" de Estados Unidos. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa mientras Netanyahu se reunía en el Despacho Oval con el presidente estadounidense, Joe Biden. "No consideramos que las conclusiones de la Corte Penal Internacional (CPI) sean apropiadas o relevantes", aseveró Kirby. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció a Biden los cincuenta años de apoyo estadounidense a Israel. ISRAEL PALESTINA Guterres: las operaciones militares de Israel en Gaza han creado "una situación de terror"

Naciones Unidas (EFE).- La forma en la que Israel hace la guerra en Gaza, unida a las dificultades que pone a la ayuda humanitaria han creado "una situación de terror verdaderamente dramática", lamentó este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres. La campaña militar está causando "el mayor impacto de muertes y destrucción que yo recuerde", dijo Guterres, quien denunció además "la naturaleza caótica" de esta campaña que se ha reflejado en las órdenes que los palestinos han recibido del Ejército israelí para evacuar sus casas y trasladarse del norte al centro de la Franja de Gaza, más tarde del centro al sur, y de nuevo del sur al norte.

EEUU ISRAEL Trump quiere que Netanyahu acabe "rápido" la guerra en Gaza porque daña imagen de Israel Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, manifestó este jueves que quiere que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, termine "rápido" la ofensiva en la Franja de Gaza porque la ofensiva está "diezmando" la imagen internacional de Israel. En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, el aspirante ultraconservador a la Casa Blanca afirmó que el Gobierno israelí "no es muy bueno gestionando sus relaciones públicas" y añadió que la guerra ya ha durado "demasiado" tiempo.

ISRAEL PALESTINA

Israel recupera los cuerpos de cinco rehenes y las familias exigen un acuerdo de tregua

Jerusalén (EFE).- Las fuerzas de Israel han recuperado en Gaza los cuerpos de cinco rehenes que murieron en los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre. Es un golpe para las familias de los cautivos, que reclaman al primer ministro, Benjamín Netanyahu, un acuerdo de tregua inmediato. De los 251 secuestrados quedan en la Franja 111, y de ellos 39 se ha confirmado que están muertos. Además se han capturado y llevado a Israel los cuerpos de 24 cautivos, mientras que 116 han regresado con vida. El anuncio se produce poco después de que Netanyahu hablara ante el Congreso de EE.UU., donde no mencionó apenas a los secuestrados ni a la tregua que piden las familias.

EEUU ELECCIONES

Trump y Harris están prácticamente empatados, según una encuesta del New York Times

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y la vicepresidenta, Kamala Harris, están prácticamente empatados en intención de voto de cara a las elecciones del próximo noviembre, reveló este jueves una encuesta del diario The New York Times y el Siena College. Según el sondeo, el republicano lideraría con un 48 % de apoyo frente a la demócrata, que obtendría un 47 %, aunque la diferencia es tan estrecha que entraría dentro del margen de error estadístico, que es de 3,4 puntos porcentuales. Harris, la única aspirante a la nominación presidencial demócrata, mejoraría así las perspectivas electorales que tenía el actual presidente, Joe Biden, quien renunció el domingo a presentarse a la reelección por las críticas internas a su desastrosa actuación en el debate con Trump del 27 de junio.

EEUU ELECCIONES

Kamala Harris llama a las urnas para conservar las "libertades" en Estados Unidos

San Antonio (EE.UU.) (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos y aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones generales de noviembre, Kamala Harris, pidió desde Houston (Texas) que los votantes acudan a las urnas para conservar las "libertades" en el país. Harris dijo que el expresidente Donald Trump y el Partido Republicano tienen una visión "retrógrada" del país. Harris destacó su compromiso con los derechos reproductivos y de la comunidad LGTBI, y reiteró su promesa de retirar prohibiciones educativas instauradas en estados gobernados por republicanos, como Florida o Texas, que restringen programas o libros sobre temas de raza o diversidad sexual en las instituciones educativas públicas.

EEUU NARCOTRÁFICO

EE.UU. detiene a el Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa

San Antonio (EE.UU.) (EFE).- Estados Unidos detuvo en Texas este jueves a Ismael 'el Mayo' Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, quien era buscado por las autoridades estadounidenses desde hace décadas y tenía una recompensa de 15 millones de dólares (unos 13,8 millones de euros), según el Departamento de Justicia. Junto a Zambada se arrestó a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán. "El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o 'El Mayo', cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas", destaca el Departamento de Justicia en un comunicado.

VENEZUELA ELECCIONES

El chavismo y la oposición miden su fuerza en multitudinarias marchas en cierre de campaña

Caracas (EFE).- El chavismo y la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reunieron este jueves a miles de simpatizantes como una demostración de sus fuerzas, en el cierre de campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del domingo. A tan solo tres días de las elecciones para la Presidencia de la nación caribeña, tanto chavistas como opositores se movilizaron en distintas zonas de Caracas, en los que los principales candidatos -el presidente Nicolás Maduro y el exembajador Edmundo González Urrutia- hicieron los últimos llamados a votar por sus proyectos políticos. Maduro, quien dijo sentirse orgulloso de haber llenado varias avenidas de la capital venezolana, pidió a los ciudadanos pensar bien el voto que emitirán el domingo en los comicios, en los que busca su segunda reelección.

VENEZUELA ELECCIONES Líderes de la izquierda latinoamericana advierten a Maduro en vísperas de las elecciones

Redacción América (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido en vísperas de las elecciones de este domingo una serie de advertencias de destacados gobernantes de izquierda latinomericanos, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric, además de la hondureña Xiomara Castro, en tanto que el boliviano Luis Arce se ha mostrado más tibio, y el cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortega le han mostrado su pleno respaldo.

G20 FINANZAS

Brasil dice que propuesta para crear impuesto a los ultrarricos fue aclamada por el G20

Río de Janeiro (EFE).- El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, dijo este jueves que la propuesta de Brasil para que sea creado un impuesto a los ultra ricos fue aclamada por el G20 y será incluida en un documento a ser divulgado el viernes, cuando concluya la reunión de los ministros de Finanzas del foro. "Al final de la reunión (de este jueves) fue aplaudida la declaración que divulgaremos mañana y que contempla varios asuntos, entre los cuales la propuesta brasileña para que se comience a pensar en la tributación internacional no solo de las empresas sino también de los individuos ultra ricos", dijo Haddad en una rueda de prensa. El ministro aclaró que, pese a que ya fue "aclamada" por los ministros de las veinte mayores economías del mundo, la declaración solo será divulgada el viernes, cuando concluya la cita ministerial en Río de Janeiro, debido a que aún puede ser sometida a una revisión técnica o de redacción.

UCRANIA GUERRA

El Kremlin no descarta negociar la paz con Zelenski, pese a que cuestiona su legitimidad

Moscú (EFE).- Rusia está abierta a negociar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a que cuestiona su legitimidad y no descarta "diversas variantes" de negociación, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Se trata de un asunto difícil. Desde el punto de vista jurídico es un problema, pero desde el punto de vista práctico, estamos abiertos a conseguir nuestros objetivos por medio de las negociaciones. Por ello son posibles diversas variantes", precisó el portavoz en una rueda de prensa por vía telefónica. En los últimos días, Zelenski ha redoblado las referencias a la necesidad de negociar para poner fin a la guerra lo antes posible.EFE

