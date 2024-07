Reece James admite que los cánticos racistas de Enzo Fernández podrían ser "un problema" en el Chelsea

El defensa del Chelsea Reece James ha admitido que la polémica suscitada por su compañero Enzo Fernández en la victoria de Argentina en la Copa América, en la que los jugadores cantaron una canción de tintes racistas, podría ser un "problema" dentro del vestuario del conjunto 'blue'. Fernández y sus compañeros de la selección argentina suscitaron la polémica durante las celebraciones del título cuando fueron grabados cantando una canción dirigida a varios jugadores de Francia. Además de referencias despectivas al origen de los futbolistas franceses negros, también hay una referencia homófoba hacia Kylian Mbappé. El jugador pidió disculpas, pero su compañero de equipo Wesley Fofana, internacional francés con los 'Bleus', le reprochó su "racismo desinhibido". Fernández se reunirá con sus compañeros del Chelsea el lunes, mientras prosiguen sus preparativos de pretemporada en Estados Unidos. Preguntado sobre si el asunto podría afectar al espíritu de equipo en Stamford Bridge, James fue claro en ESPN. "Por supuesto. Siempre existe el factor de que a la gente no le siente bien y que pueda haber un problema. Pero hasta que llegue el día en el que todos estén juntos en una habitación, no lo sé, pero espero que las cosas se puedan resolver sin problemas y podamos seguir adelante con la temporada", indicó. El lateral inglés, que ha vuelto a los entrenamientos tras una campaña pasada marcada por las lesiones, reveló que ya ha mantenido una conversación con Fernández. "Hablé un poco con él, pero fue difícil porque estábamos en zonas horarias diferentes. Sólo fue una charla general, me dio su punto de vista sobre lo sucedido y trató de explicar su situación y cómo sucedieron las cosas", señaló. "Es una situación muy difícil. En el fútbol no hay lugar para el racismo ni la discriminación. Creo que rápidamente levantó la mano y reconoció que se había equivocado y pidió disculpas a sus compañeros, al club y al resto de personas que se sintieron ofendidas. Creo que era probablemente lo mejor que podía haber hecho en esa situación", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo