Previa del España - Francia

La selección española de waterpolo femenino debuta este sábado contra la anfitriona Francia, en el Centro Acuático parisino a las 18.30 horas, en unos Juegos Olímpicos de Paris 2024 en los que busca su tercera medalla olímpica e intentará mejorar la plata de Tokyo 2020, con un grupo que se conoce muy bien y que habita en el podio en las últimas grandes citas. La plata de Tokyo fue una gran gesta que igualó la misma presea conseguida en Londres. Ahora las españolas, que siguen lideradas por un Miki Oca que busca su doblete olímpico dorado (ganó el oro como jugador en Atlanta 96), quieren dar un paso más y, partido a partido y sin meterse presión de más, deben empezar a darlo ante Francia. Las españolas quieren aguarle la fiesta a las anfitrionas y, de inicio, marcar terreno. En el waterpolo femenino actual no está nada dicho y no se puede firmar nada de antemano, pero si las 'guerreras del agua' empiezan el campeonato a su nivel, no deberían tener demasiados problemas para superar a las galas. Este primer partido es mucho más importante de lo que parece. En el sorteo de los dos grupos, las de Miki Oca quedaron encuadradas en el Grupo B con Grecia, Italia y la todopoderosa Estados Unidos, además de con las galas. Un grupo complicado, y mucho. No obstante, España es favorita a todo y como tal no debería tener demasiados problemas para pasar. Si cogen confianza pronto y empiezan acertadas en esta fase de grupos, evitarían un primer rival de entidad en los cruces. Quizá, evitaría a las estadounidenses hasta la final. Y la primera prueba de Paris 2024 será contra la anfitriona Francia, equipo que está uno o dos escalones por debajo de España pero que, ante su público y en sus Juegos, podrían ser un rival más correoso de lo habitual. Fueron sextas en el último Europeo de este mismo año, en su mejor resultado en una gran cita. Pero debutan en unos Juegos y lo hacen por ser las anfitrionas. Es, de todos modos, una buena prueba para empezar un grupo en el que también están Italia y Grecia, que lucharon entre ellas por el bronce en el último Europeo, en el que España ganó la plata al perder únicamente la final contra Países Bajos. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ESPAÑA: Ester (p), Terré (p); Peña, Espar, Forca, Maica García, Leitón, Ortiz, Crespí, Camus, Pérez, Ruiz y Piralkova. FRANCIA: Rycraw (p), Martineaud-Peret (p); Andres, Raspo, Vernoux, Dhalluin, Heurtaux, Bouloukbachi, Radosavljevic, Battu, Hertzka, Daule y Guillet. --PISCINA: Centro Acuático. --HORA: 18.30 horas/TVE.

