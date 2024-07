La OMS enviará a Gaza un millón de vacunas contra la poliomielitis tras el hallazgo de muestras del virus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este viernes que el organismo enviará un millón de vacunas contra la poliomielitis a la Franja de Gaza tras el hallazgo del virus en muestras en el enclave, en medio de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. "El virus de la polio fue detectado la semana pasada en muestras de agua en Gaza, un acontecimiento alarmante, aunque no sorprendente, dado el estado de desmantelamiento del sistema sanitario en el territorio tras nueve meses de incansable guerra", ha dicho en un artículo de opinión publicado en el diario británico 'The Guardian'. Así, ha recordado que "la mayoría de los hospitales no pueden funcionar" y ha manifestado que se ha registrado un aumento de "las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y hepatitis A, entre otras", mientras que "casi todo el mundo en Gaza hace frente a inseguridad alimentaria grave y una hambruna catastrófica". "Miles de niños están desnutridos, lo que hace que sean aún más susceptibles a las enfermedades", ha explicado Tedros, quien ha reseñado que "alrededor de 2,3 millones de personas viven en los 365 kilómetros cuadrados de la Franja, cada vez más concentrados ante el limitado acceso al agua limpia y potable y el deterioro de las condiciones sanitarias". Tedros ha apuntado además que "desde principios de mayo, cerca de un millón de personas han sido reubicadas de Rafá a Jan Yunis y Deir al Balá, donde se hallaron las muestras de polio" y ha destacado que "si bien no se han registrado aún casos de polio, sin una acción inmediata es cuestión de tiempo que llegue a miles de niños que han quedado desprotegidos". "Los niños menores de cinco años están en riesgo, especialmente los niños menores de dos, dado que muchos no están vacunados durante los nueve meses de conflicto", ha explicado, al tiempo que ha defendido que las vacunas que enviará la OMS "serán administradas durante las próximas semanas para evitar que los niños sean golpeados por la enfermedad". Sin embargo, ha reiterado que "sin un alto el fuego inmediato y una vasta aceleración de la entrega de ayuda, incluida una campaña de vacunación centrada en los niños, la gente seguirá muriendo por enfermedades prevenibles y heridas que son tratables". "Las condiciones en Gaza presentan el terreno perfecto para la propagación de enfermedades", ha zanjado. LA UNRWA HABLA DE "VIAJE INTERMINABLE DE MISERIA" Por su parte, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha recalcado que el hallazgo de estas muestras "es otro acontecimiento grave en un viaje interminable de miseria". "Y ahora, polio", ha lamentado. "La polio surge debido a un sistema de salud en ruinas, falta de agua potable y material de higiene, refugios superpoblados y saneamiento muy deficiente", ha argüido, al tiempo que ha incidido en que "con la guerra, la vacunación infantil cayó de niveles casi universales a poco más del 85 por ciento porque la gente ha estado en constante movimiento, huyendo de zonas en combate y buscando seguridad". "Las enfermedades no diferencian entre personas. No conocen fronteras ni necesitan un visado o permiso para viajar. La propagación de la polio en Gaza y más allá puede ser controlada a través de campañas de vacunación para llegar a todos los niños, allá donde estén", ha explicado a través de su cuenta en la red social X. En esta línea, ha abundado en un mensaje en su cuenta en la red social X en que "un alto el fuego y un aumento del flujo de vacunas lo permitirían". "Estamos comprometidos a hacer esto junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS", ha zanjado. Ayadil Saparbekov, jefe de emergencias de la OMS en Gaza y Cisjordania, advirtió el martes del "alto riesgo" de propagación del virus de la poliomielitis en la Franja de Gaza y más allá del enclave, después de que las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), confirmaran recientemente el hallazgo de este virus en varias muestras. Así, detalló en una rueda de prensa por videoconferencia desde Jerusalén que el 16 de julio se notificó a la OMS de la detección de poliovirus en muestras tomadas en Deir al Balá (centro) y Jan Yunis (sur), antes de destacar que "hay un alto riesgo de propagación" de la poliomielitis, especialmente por el mal estado del sistema de salud y la destrucción de las infraestructuras en Gaza a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí anunció el 18 de julio el hallazgo de poliomielitis en muestras obtenidas en aguas residuales en el enclave y resaltó que estas aguas "fluyen entre las tiendas de campaña de los desplazados y en lugares donde los resientes se encuentran alojados debido a la destrucción de infraestructura" a causa de los ataques de Israel. La poliomielitis, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según informa la OMS a través de su página web. El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020. Israel desencadenó una ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado cerca de 39.200 muertos, a los que se suman cerca de 590 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde esa fecha.

