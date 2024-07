El jefe de la junta militar de Níger destaca la "marcha hacia la soberanía" en el primer aniversario del golpe

El líder de la junta militar de Níger, el general Abdourahamane Tchiani, ha destacado este jueves la "inexorable marcha hacia la completa soberanía" en el primer aniversario del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente electo, Mohamed Bazoum, y que ha llevado al país a un acercamiento a Rusia y a las juntas militares de Malí y Burkina Faso en detrimento de sus relaciones con los países occidentales, especialmente con Francia, y del resto de su entorno. "Nuestra marcha hacia la soberanía plena y completa es inexorable. En el marco resuelto de esta marcha se inscriben una serie de medidas y acciones preliminares adoptadas por la CNSP --Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria-- para asentar aún más nuestra soberanía nacional", ha expresado Tchiani durante un discurso a la nación en la víspera del golpe. Tras ello, ha recalcado las medidas tomadas para alejarse de Francia, como la cancelación de los acuerdos de seguridad y defensa con Francia o la expulsión de su embajador, que fue declarado 'persona non grata', así como la suspensión de medios de comunicación franceses, entre otras medidas, según ha recogido la agencia nigerina ANP. De igual forma ha hablado sobre la retirada del personal militar estadounidense del país, de la suspensión del acuerdo militar con Benín --país al que ha enviado una delegación de alto nivel para reducir las tensiones-- y la retirada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) junto con Malí y Burkina Faso, que ha llevado a que los tres países hayan creado la Alianza de Estados del Sahel (AES) contra el yihadismo que azota la región. Por otro lado, ha pedido la "ayuda de todos" los ciudadanos del país para lograr su reconstrucción en base a aprender de "los errores del pasado", la "administración coherente" y la "prevención de la delincuencia económica". "Con esta perspectiva, he creado un comité técnico encargado de sintetizar las contribuciones de los encuentros regionales inclusivos, organizar los encuentros de la diáspora y proponer las modalidades de organización del próximo foro nacional inclusivo", ha añadido. La CEDEAO impuso una batería de sanciones contra Níger tras la asonada y se llegó a incluso plantear una intervención militar a la que prometieron responder Malí y Burkina Faso, si bien esta acabó siendo descartada y el organismo finalmente levantó las sanciones. Por su parte, las ONG Human Rights Watch (HRW), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)y Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que los militares han "tomado medidas enérgicas contra la oposición, los medios de comunicación y la disidencia pacífica" desde entonces. "Un año después del golpe militar, en lugar de avanzar hacia el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de derecho, las autoridades militares están reforzando su control sobre la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes", ha manifestado la directora regional del Programa Regional para África Occidental y Central de AI, Samira Daoud. En ese sentido, ha instado a la junta militar a poner en libertad a Bazoum, que sigue detenido, y al resto de personas retenidas por una motivación política, entre los que hay en torno a 30 funcionarios del anterior gobierno, personas cercanas al depuesto presidente y periodistas. Es por ello por lo que estas ONG han instado a la junta a garantizar el respeto de las libertades fundamentales, en particular los derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación, y a comprometerse públicamente a la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto militar.

