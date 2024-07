Budapest dice que fallo del TJUE generaría situaciones como la crisis migratoria de 2015

Budapest, 26 jul (EFE).- El Gobierno ultranacionalista de Hungría consideró este viernes "inaceptable" la multa de 200 millones de euros por no cumplir un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirmando que el cumplimiento de esa sentencia solo generaría situaciones como las de la crisis migratoria de 2015.

"El Gobierno quiere llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, aunque si el resultado es que la defensa externa de las fronteras no se puede mantener, Hungría defenderá sus lindes, pero no podremos garantizar que centenares de miles de inmigrantes no vayan hacia Austria o Alemania", advirtió en rueda de prensa el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

"No chantajeamos a nadie", aseguró el ministro húngaro.

Gulyás reaccionó así a informaciones de prensa de que la semana pasada la Comisión envió a Budapest un reclamo de pago por la multa de 200 millones de euros por incumplir un fallo del TJUE de 2020 en materia de migración.

El tribunal europeo pidió, entre otros, la revisión de la situación de solicitantes de asilo iraníes y afganos que estaban en las llamadas "zonas de tránsito" y liberarlos si no hay base para su detención.

El TJUE también dictaminó el cierre de las "zonas de tránsito", situadas en la frontera sur de Hungría, donde los migrantes debían esperar el fin de sus trámites, sin entrar en territorio húngaro.

Como respuesta, Hungría cerró las "zonas de tránsito" y endureció el trámite de solicitud de asilo que ahora solo se puede presentar en las embajadas húngaras de los países vecinos no miembros de la Unión Europea (UE), o sea, en Belgrado y Kiev.

En junio pasado el TJUE dictaminó que Hungría no ejecutó deliberadamente su sentencia de 2020 sobre protección internacional de migrantes y condenó a Budapest a pagar 200 millones de euros y a una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso.

Gulyás aseguró hoy que ese fallo es "inaceptable", ya que demuestra que el TJUE no es imparcial y "tiene sentimientos negativos hacia Hungría", porque defiende las fronteras exteriores de la UE.

Por eso, Budapest quiere llegar a un acuerdo con Bruselas y sus socios comunitarios: "aunque Hungría protesta contra la sentencia, los que deberían protestar más aún son los austríacos y los alemanes", enfatizó el ministro húngaro.

El Gobierno del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, es muy contrario a la migración y es una de sus prioridades de la actual presidencia rotatoria de Hungría del Consejo de la UE. EFE

mn-jk/ah