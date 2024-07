Sonia Ferrer se niega a comentar las fotografías de la escapada romántica de Álvaro Muñoz Escassi con Hiba Abouk

Por si fuera poca la repercusión mediática que está teniendo la polémica ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, los rumores que relacionaban al jinete con Hiba Abouk se han hecho realidad. Este martes por la mañana, Pepe del Real anunciaba en ‘Vamos a ver’ la publicación de unas nuevas fotografías donde se ve la cercanía de ambos. Unas imágenes que todavía no han salido a la luz pero que sin duda alguna sorprenderán a todos, ya que no hace ni un mes de la ruptura de la expareja. El equipo de Europa Press ha podido hablar con Sonia Ferrer, quien también fue novia de Escassi y la cual no ha querido abordar el tema. Ante las preguntas de los medios, la presentadora simplemente ha afirmado: "No, es que no tengo nada... de verdad que no tengo nada que decir. Lo siento". De esta manera ha evitado ofrecer cualquier comentario sobre la actriz o el jinete, asegurando que no tiene opiniones al respecto. "Es que no tengo nada más que decir", ha reiterado, añadiendo que ya había expresado todo lo necesario en su programa y que, por lo tanto, no considera que el asunto tenga relevancia para ella. También se ha abstenido de opinar sobre el apoyo a la versión de María José Suárez, indicando: "Es que todo esto no va conmigo así que... de verdad, siento que estés andando marcha atrás". La presentadora, conocida por su discreción en asuntos personales, mantiene su postura de no involucrarse en esta situación y pide comprensión a los medios de comunicación.

