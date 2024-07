Rumanía localiza restos de drones rusos en su territorio fronterizo con Ucrania

El Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía ha asegurado este jueves que las autoridades del distrito de Tulcea, ubicada en la frontera con el sur de Ucrania, han localizado restos de drones 'Shahed' lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia a lo largo de esta noche. El Gobierno rumano ha informado en un comunicado en su página web de que esta madrugada se ha producido el lanzamiento de drones rusos contra ubicaciones del centro y el sur de Ucrania, en concreto en la provincia de Odesa, fronteriza con Rumanía. Ante el peligro que acarreaba esta situación para la seguridad nacional rumana, el Ministerio de Defensa "ha intensificado las medidas de seguimiento y vigilancia del espacio aéreo" esta madrugada desde la 1.32 horas hasta las 3.25 (hora local). "Hasta el momento, en el primero de los tres lugares identificados como posibles áreas de incidencia, en las cercanías de Pauru, condeando de Tulcea, se identificaron restos de un dron tipo Geran1/2 (nombre acuñado por Rusia para los 'Shahed')", ha manifestado el Ministerio de Defensa. Las autoridades rumanas ha matizado que los restos de dron han sido localizados en un área "fuera de las zonas habitadas". Se estima que otros vehículos aéreos no tripulados hayan podido caer también en lugares alejados de núcleos poblacionales. Las autoridades de Ucrania habían informado previamente de que las Fuerzas Armadas rusas han lanzado esta noche cerca de 40 drones contra territorio ucraniano, la mayoría de los cuales ha sido interceptados por los sistemas de defensa aérea, si bien otros tres podrían haber ingresado en territorio de Rumanía. "Como resultado del combate antiaéreo fueron derribados 25 vehículos aéreos no tripulados de ataque. Otros tres 'Shahed' se perdieron tras cruzar la frontera estatal de Rumanía", ha informado la Fuerza Aérea de Ucrania en una publicación en su perfil oficial de la red social Facebook. Rumanía es un Estado miembro no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN, donde existe un artículo que permite la posibilidad de defender a un socio ante ataques a su soberanía o integridad territorial. Rusia, por el momento, no se ha manifestado al respecto. Las autoridades ucranianas han asegurado que esta oleada de drones 'Shahed' --de fabricación iraní-- han sido lanzados en varias direcciones, en concreto contra las provincias de Odesa, Jersón, Mikolaev, Kiev, Sumi, Zhimitor y Cherkasi.

