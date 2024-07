Presentan el cartel oficial de la Feria del Libro de Miami, que cumplirá su 41 edición

Miami, 25 jul (EFE).- La Feria del Libro de Miami (MBF) presentó este jueves la imagen que ilustrará su 41 edición, que se celebrará del 17 al 24 de noviembre en el Wolfson Campus del Miami Dade College (MDC), informó la institución académica.

El cartel oficial es obra de Nicole Samper, estudiante de artes visuales de la New World School of the Arts (NWSA) de la universidad.

Es una ilustración que "muestra la escala del mundo literario que habitamos, captando la esencia de Miami con una paleta de colores vibrantes", señaló el MDC en un comunicado.

"Nos llena de alegría ver a nuestros estudiantes triunfar, y nos enorgullece ser parte de su trayectoria educativa al colaborar con ellos y nuestros colegas profesores del MDC", dijo Lissette Méndez, directora ejecutiva de la MBF.

Samper cursa estudios de diseño gráfico y su experiencia abarca el dominio de la tipografía, la creación de marcas, la ilustración digital y el diseño de experiencia de usuario.

El diseño del cartel de Samper, que muestra libros apilados, resaltan la diversidad de la comunidad de Miami, al tiempo que recuerda a algunas de las obras arquitectónicas Art Deco más icónicas de esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.), según recalcó Jeffrey Hodgson, rector de la NWSA.

La Feria del Libro de Miami, de ocho días de duración, se ha convertido en "la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en Estados Unidos", según el MDC.

Más de 200 casetas instaladas en el Campus Wolfson del centro universitario, una veintena de espacios culturales y más de 500 presentaciones de autores, entre ellos más de 85 iberoamericanos, son algunas de las cifras de la edición de 2023 de la feria, que atrajo a unas 30.000 personas. EFE

