Max Caldas: "El objetivo realista es Gran Bretaña, si pensamos más allá nos confundimos"

El seleccionador nacional masculino de hockey hierba, Max Caldas, afronta el torneo olímpico de Paris 2024 con el objetivo "realista" del estreno contra Gran Bretaña, y el "sueño" de poder luchar por las medallas, pero que prefiere apartar tras la filosofía del 'partido a partido' de su compatriota Diego Pablo Simeone, mientras que el seleccionador femenino, Carlos García Cuenca, cree que los cuartos es "el objetivo mínimo" de su equipo. "El objetivo más realista es Gran Bretaña y el más ilusionante, soñar con las medallas olímpicas. Pero creo que, si pensamos más allá, nos confundimos", dijo en rueda de prensa en el área internacional de la Villa Olímpica de Paris 2024 junto al otro seleccionador femenino, Carlos García Cuenca, y los capitanes Marc Miralles, Álvaro Iglesias, María López y Xantal Giné. Max Caldas llegó al equipo nacional en 2021. Argentino de cuna y forjado en Países Bajos, coincidió durante once años con Maurit Hendriks, con el que los 'Red Sticks' lograron la plata olímpica en Pekín en 2008. "Fue mi jefe de misión durante once años. El contacto sigue siendo muy estrecho, pero hablamos de todo menos de hockey", desveló el argentino. De España le atrajo el talento de un grupo de jugadores que ya conocía. "Me parecía que había que explotarlo de otra manera porque hay un potencial muy alto. Y el cambio para la familia era menos drástico que irse a Australia. También la expectativa de una federación joven con ganas de trabajar", indicó. Por su parte, para el seleccionador femenino, Carlos García Cuenca, el planteamiento realista es alcanzar el cruce de cuartos de final. "Es el objetivo mínimo. Tenemos mucha confianza en la fase de grupos y en lograr la mejor posición para el cruce de cuartos. Y a partir de ahí, dar paso a algo más motivante. Nuestro concepto es ir fase a fase", advirtió. La fase de preparación con el Preolímpico y la Nations ha ido "muy bien". "Y ahora estamos ante el evento más importante para el hockey. El equipo llega con las expectativas altas. La preparación ha sido dura, exigente y, a la vez, efectiva. Estoy contento con el trabajo de las chicas, de las 32 que iniciaron el proceso, y ahora la competición nos dirá si todo este proceso tiene sus frutos", deseó. Para el capitán Marc Miralles los primeros días en la Villa han sido de descubrirla, "tocar" el campo y "sentir" antes de iniciar la competición. "Estamos con muchas ganas de empezar. Nuestra preparación ha sido muy buena, y nuestra forma de enfocarla es el 'partido a partido', hacer una buena base de grupos y superar esa barrera de los cuartos. No pensamos a tan a largo plazo", señaló en alusión a subir al podio parisino. El otro capitán Álvaro Iglesias destacó el buen estado del césped del campo olímpico. "Está fenomenal. Lo de quedar mejor en el grupo es una incertidumbre porque los grandes pueden fallar. Vamos a ir partido. Estamos muy focalizados en Gran Bretaña y luego, en Alemania", manifestó. María López, capitana de las 'Red Sticks', se declaró "muy ilusionada" con el desfile de la ceremonia de inauguración y prefería eludir a Países Bajos en el cruce. "Después pensaremos en ganar ese partido", apuntó. Con el mismo mensaje, Xantal Giné habló de "poner el foco" en la primera fase para lograr el "mejor cruce" en los cuartos. "No miramos más allá", dijo para no romper el discurso unívoco del hockey nacional.

