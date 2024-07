Las familias de los rehenes en Gaza reclaman un acuerdo tras el rescate de 5 cuerpos

Jerusalén, 25 jul (EFE).- El foro que representa a las familias de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza volvió a reclamar este jueves un acuerdo que permita liberar a sus seres queridos tras el anuncio del Ejército de que ha rescatado los cadáveres de cinco personas en el enclave.

"El rescate de los cuerpos de Maya, Kiril, Tomer Oren y Ravid es una acción militar crucial y decisiva que da un cierre importante a sus familias y descanso eterno a los fallecidos", dijo la plataforma, para añadir, inmediatamente después, que la vuelta de los rehenes restantes solo se logrará tras un acuerdo con Hamás.

Las fuerzas israelíes recuperaron el miércoles los cuerpos de cinco rehenes que murieron durante los ataques de Hamás el 7 de octubre en una operación en el área de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Los cuerpos corresponden a la rehén Maya Goren y a cuatro soldados, los sargento mayor Oren Goldin y Ravid Aryeh Katz, el sargento primero Tomer Ahimas, y el sargento Kiril Brodski, confirmó el Ejército israelí en un comunicado. Los cinco ya habían sido confirmados muertos con anterioridad.

Con este rescate, de los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja 111, de los que 39 han sido confirmados muertos por la inteligencia israelí. Además, se han capturado y llevado a Israel los cuerpos de 24 cautivos.

En un mensaje en la red social X, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dio las gracias a los soldados y a los agentes de la inteligencia interior israelí (Shin Bet) por el rescate, y prometió acabar con Hamás y devolver a Israel a todos los secuestrados.

El anuncio del rescate de los 5 cadáveres se produce pocas horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunciara un discurso ante el Congreso de EE.UU. en el que defendió la presión militar en la Franja de Gaza, sin hacer mención apenas a los secuestrados o referirse al acuerdo de tregua que le exigen las familias.

"45 minutos de discurso y aplausos no borrarán un hecho triste: las palabras '¡Trato ahora!' no estuvieron presentes en el discurso del primer ministro. Tampoco se mencionó a los rehenes que, una vez más, esta noche no volverán a casa", lamentó anoche el foro de las familias.

Hasta ahora las partes solo han acordado una tregua de una semana en noviembre, que permitió el intercambio de 105 secuestrados por 240 presos palestinos. Además, cuatro rehenes fueron liberados en octubre y siete han sido rescatados con vida por el Ejército.