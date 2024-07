Israel recupera los cuerpos de 5 rehenes y las familias exigen un acuerdo de tregua

Jerusalén, 25 jul (EFE).- Las fuerzas de Israel han recuperado los cuerpos de cinco rehenes que murieron en los ataques de Hamás el 7 de octubre, en una operación en Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza, otro golpe para las familias de los cautivos, que reclaman al primer ministro, Benjamín Netanyahu, un acuerdo de tregua inmediato.

Los cuerpos corresponden a Maya Goren y a cuatro militares: los sargento mayores Oren Goldin y Ravid Aryeh Katz -reservistas que no estaban de servicio y vivían en los kibutz del sur-; y los sargentos Tomer Ahimas y Kiril Brodski, que fueron enviados a combatir en Nirim. Los cinco ya habían sido confirmados muertos con anterioridad.

Con este rescate, de los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja 111, de ellos 39 confirmados muertos. Además se han capturado y llevado a Israel los cuerpos de 24 cautivos, mientras que 116 han regresado con vida.

El Ejército determinó que, "según información confiable obtenida", Goren fue asesinada en el kibutz Nir Oz y los cuatro soldados cayeron en combate el mismo 7 de octubre, y sus cuerpos fueron retenidos y llevados a Gaza.

El atentado de Hamás dejó unos 1.200 muertos -más de 800 civiles- y 251 secuestrados en Israel, mientras que la guerra en Gaza, desatada ese mismo día, acumula más de 39.000 muertos y 90.000 heridos en casi diez meses.

"Recuperar sus cuerpos es una acción militar crucial que da a sus familias un cierre y descanso eterno a los asesinados. Es el deber de Israel devolver a todos los asesinados para un entierro honorable y a los rehenes vivos para su rehabilitación", afirmó el Foro de Familias de Secuestrados.

Los familiares recordaron que el retorno de los rehenes "solo puede lograrse mediante un pacto", y exigieron a Netanyahu mandar al equipo negociador "sin demora con la orden clara de lograr un acuerdo inmediato".

Estaba previsto que una delegación israelí viajara hoy a Doha, pero se aplaza a la próxima semana, después de que Netanyahu aborde el acuerdo con el presidente estadounidense, Joe Biden, con quien se reúne hoy en la Casa Blanca.

Ante el retraso, las familias pidieron una "reunión urgente" con los negociadores para solventar esta "crisis de confianza". "Esta demora es un sabotaje deliberado de la oportunidad de recuperar a nuestros seres queridos, socava las negociaciones e indica un grave fracaso moral", subrayaron desde el Foro.

"Agradezco a las fuerzas del Ejército y Shin Bet que trabajan con determinación y valentía para devolver a los secuestrados. Es nuestro deber traerlos a todos: los vivos y los que requieren sepultura en Israel", señaló el presidente israelí, Isaac Herzog, sobre la operación.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, prometió derrotar a Hamás y también subrayó el compromiso de "devolver a todos los rehenes a casa".

Regreso a Jan Yunis

La operación en Jan Yunis, a donde las tropas israelíes regresaron este lunes, se llevó a cabo gracias a "un esfuerzo de inteligencia previo" del Shin Bet, con mucha de la información extraída en interrogatorios a los milicianos palestinos detenidos durante la ofensiva.

Israel ordenó el lunes evacuar parte de la zona humanitaria de Mawasi, en el área de Jan Yunis, forzando de nuevo el desplazamiento de unos 150.000 palestinos, y los ataques en la zona desde entonces han dejado al menos 130 muertos y 400 heridos.

Jan Yunis, principal bastión de Hamás en el sur, ya fue el foco de una dura ofensiva militar entre diciembre y abril, y en sus túneles Israel sospecha que se escondió durante meses -quizá todavía- el jefe del grupo en la Franja y cerebro de los atentados del 7 de octubre, Yahya Sinwar, rodeado de rehenes.

El anuncio del rescate de los 5 cadáveres se produce pocas horas después de que Netanyahu pronunciara anoche un discurso ante el Congreso de EE.UU., en el que defendió la presión militar en el enclave, sin apenas mención a los secuestrados, ni a las negociaciones para una tregua que permita su liberación.

"45 minutos de discurso y aplausos no borrarán un hecho triste: las palabras '¡Trato ahora!' no se escucharon. Tampoco se mencionó a los rehenes que tampoco esta noche volverán a casa", lamentó anoche el Foro de Familias de Secuestrados.

El lunes, el Ejército confirmó la muerte en cautiverio de otros dos rehenes, Alex Danzig y Geev Buchstab, y las familias culparon de nuevo a Netanyahu por la demora de un pacto.

Hasta ahora las partes solo han acordado una tregua de una semana en noviembre, que permitió el intercambio de 105 secuestrados por 240 presos palestinos. Además, cuatro rehenes fueron liberadas en octubre y siete han sido rescatados por el Ejército.

